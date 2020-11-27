Busabah Malatya Busabah Malatya
27 Kas 2020 - 19:00- Gündem

Özel Ekipten Tarihi Eser Operasyonu

 Malatya’da Jandarma tarafından kurulan özel ekip 214 adet tarihi eser ele geçirdi. Olayla ilgili bir zanlı yakalandı.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Edinilen bilgiye göre, Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılık ile mücadele kapsamında özel ekip oluşturuldu. Oluşturulan özel ekip marifetiyle yürütülen çalışmalar neticesinde, Akçadağ ilçesine bağlı Taşevler Mahallesinde bir şahsın evinde çok sayıda tarihi eser olduğu ve satmaya çalıştığı bilgisi elde edildi.
Adli makamlardan alınan arama kararına istinaden 1 şüphelinin evinde ve eklentisinde arama gerçekleştirildi.
Yapılan aramada; 4 adet altın sikke, 152 adet eski medeniyetlere ait bronz ve bakır sikke, 6 adet eski medeniyetlere ait kama, 24 adet eski medeniyetlere ait bilezik ve yüzük, 28 adet muhtelif eski eser olmak üzere, toplamda 214 adet tarihi eser ele geçirildi.
Olayla ilgili yakalanan 1 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

# malatya, özek ekip, tarihi eser, operasyon, jandarma, ekipleri, kaçakçılık, sikke, çok, mücadele, altın

27 Kas 2020 - 19:00 Malatya- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Malatya Markaları

Malatya Busabah Gazetesi, Malatya ile özdeşleşen markaları ağırlıyor.

+90 (422) 325 11 19
Reklam bilgi
“Açıklanması Mümkün Değil” mask
“Açıklanması Mümkün Değil”
 Trafik Sorunu Kalmayacak mask
 Trafik Sorunu Kalmayacak
Projemizin Ana Amacı İşsizliği Azaltmak mask
Projemizin Ana Amacı İşsizliği Azaltmak
Jandarmadan Öğretmenler Günü ziyareti mask
Jandarmadan Öğretmenler Günü ziyareti
Benzine Yine Zam! mask
Benzine Yine Zam!
Malatya Kent Konseyi Genel Kurul Toplantısını Yaptı mask
Malatya Kent Konseyi Genel Kurul Toplantısını Yaptı
Anket Malatya'nın En Başarılı Belediye Başkanı?
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET
Düğüne Katılan Oğlu ve Annesi Birer Saat Arayla Hayatını Kaybetti mask
Düğüne Katılan Oğlu ve Annesi Birer Saat Arayla Hayatını Kaybetti
POLİS SUÇA GEÇİT VERMİYOR mask
POLİS SUÇA GEÇİT VERMİYOR
Malatya'da Kumar Oynayanlara Baskın! mask
Malatya'da Kumar Oynayanlara Baskın!
Tohma Çayı Can Aldı! mask
Tohma Çayı Can Aldı!
Filmlere Konu Olacak Hırsızlık! mask
Filmlere Konu Olacak Hırsızlık!
Tarihi Eser Kaçakçılarından Bakın Ne Çıktı! mask
Tarihi Eser Kaçakçılarından Bakın Ne Çıktı!

GALERİ

4,7’lik depreme canlı yayında yakalandılar mask
4,7’lik depreme canlı yayında yakalandılar
“Fiziksel Ve Psikolojik Şiddet Devam Ediyor” mask
“Fiziksel Ve Psikolojik Şiddet Devam Ediyor”
“ŞİDDETE KARŞI DUYARLI OLALIM” mask
“ŞİDDETE KARŞI DUYARLI OLALIM”
Üreticiler Yem Ve Karkas Et Fiyatından Dertli mask
Üreticiler Yem Ve Karkas Et Fiyatından Dertli
Ağbaba’dan Vali’ye Eleştiri Bombardımanı mask
Ağbaba’dan Vali’ye Eleştiri Bombardımanı
“İnsan, insanın gölgesinde yetişir!” mask
“İnsan, insanın gölgesinde yetişir!”
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL