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27 Kas 2020 - 17:00- Asayiş

Bakın O Torbacıdan Ne Çıktı!

Narkotik Ekipleri Şafak Operasyonlarını Sürdürüyor
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Malatyaİl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonlar sürüyor. Sokak satıcılarına yönelik operasyonda uyuşturucu madde, mermi, kesici alet ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Malatya polisi operasyonlara devam ediyor. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sokak satıcılarına yönelik yapılan operasyon sonucunda, 65 gram metamfetamin, 2 ruhsatsız tabanca, 95 mermi,2 kesici alet ele geçirildi. Konu ile ilgili S.K İsimli şahıs, polis ekipleri tarafından yakalanarak, adliyeye sevk edildi.

(BÜLTEN)

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27 Kas 2020 - 17:00 Malatya- Asayiş

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