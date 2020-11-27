“Artık Bu Probleme Sessiz Kalınmasın!”

Malatyalı kadınlar güzellik salonlarının tanıtımını yapan reklamcılardan şikâyetçiler. Caddelerden gelip geçerken yollarının kesildiğini ileri süren kadınlar, yetkililere seslenerek, bu probleme bir çare bulunmasını, bu konuya artık sessiz kalınmamasını istediler.

Güzellik salonlarının önünde tanıtım yapan anketörlere tepkiler giderek büyüyor. Genç kızların, kadınların önünü keserek, reklam yapan anketörlerin ileride daha büyük sorunlara neden olacağı tahin edilirken, konuyla ilgili gazetemize konuşan vatandaşlar, yetkililerden bu konuyla ilgili önlem almasını istediler.

Yoldan gelip geçerken mutlaka güzellik salonunda çalışan ve tanıtım yapan kişilerin önlerini kestiklerini dile getiren Zehra Sönmez isimli kadın, onları defalarca ikaz ettiğini ifade etti.

LÜTFEN HERKES TİCARETİNİ USULÜNE GÖRE YAPSIN

Kimsenin ticari kaygısı için kadın ve kızların yolunu kemeye hakkı olmadığını belirten Sönmez,

Ben artık İnönü Caddesi’nin kaldırımında yürümeye korkuyorum. Mutlaka gelip yolumu kesip, bir şeyler söylemeye başlıyorlar. Onların kazançları, ticari kaygıları beni ilgilendirmiyor. Konuşmak istemiyorum, zorla konuşturmaya çalışıyorlar. Hiçbir kadın ve kızın yolunu kesemez, onlardan bir şey soramazsınız. Yemin ediyorum, ters bir şey söylesek kıyamet kopar. Ama eminim bu da olacak. Olaylar hiç ummadığımız yerlere kadar gidecek. Yolunu kestikleri bir kadın veya kızın eşi veya erkek arkadaşı görse ne olur? Lütfen herkes ticaretini usulüne göre yapsın. Kimse kimseyi rahatsız etmesin. Eğer sen güzellik salonuna müşteri çekmek istiyorsan bastırışın broşür veya kataloğunu, verirsin televizyon veya gazetelere reklamını. Burada emniyet, belediye veya artık bunlarla kimler ilgileniyorsa önlemelerini mutlaka alsınlar.

şeklinde konuştu.

“ONLARI GÖRDÜKÇE KORKUYORUM”

Arık bu probleme bir çare bulunması gerektiğini ifade eden Şükrüye Özdemir,

Artık onları gördükçe iğreniyorum ve korkuyorum. Gelip konuşacaklar, peşimden gelecekler diye tedirgin oluyorum. Yolumu değiştiriyorum. Ama nereye kadar bu böyle olacak. Benim gibi Malatya’da yüzlerce kadın bunlardan şikâyetçi. Artık bunlara bir çare bulunması gerekiyor.

dedi.