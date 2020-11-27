Kadın Derneği İl Temsilcisi Betül Dürgen, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği İl Kadın Kolları Başkanı Mine İpek, MTÜ öğretim üyeleri Hülya Aladağ, Kerim Uğur ve Aysel Özdemir’in katılımları ile MTÜ’de uzaktan eğitim sistemi üzerinden çevrimiçi olarak ve yoğun bir katılım ile gerçekleştirildi.

Sebebi her ne olursa olsun, kadına ve insana şiddetin herhangi bir türünün meşru görülemeyeceğini belirten Rektör Prof. Dr. Karabulut “Bu, hiçbir gerekçe ile mazur hale getirilemeyecek bir eylemdir. Hepimizin, bulunduğumuz yerlerde bütün kuvvetimizle mücadele etmemiz, canla başla karşı koymamız ve sessiz kalarak ortak olmamamız gereken bir kötülüktür” dedi. Karabulut, “Kadın ve erkek tarihi ve hayatı birlikte inşa etmişlerdir. Varoluş binasını tuğla tuğla birlikte inşa etmiş, yaşam şiirini mısra mısra birlikte yazmışlardır” dedi.

Rektör Prof. Dr. Karabulut, “Kadına ya da erkeğe, aslına bakılırsa insana uygulanan şu ya da bu kılığa girmiş şiddetin tekil nedenlerle açıklanması mümkün değil, bunu bilmek lazım. Kadına uygulanan şiddeti toplumsal cinsiyet kavrayışlarına indirgemek, geleneksel yaşam biçimlerinin oluşturduğu bilinçli ya da bilinçsiz davranış formları ile açıklamak fazlasıyla indirgemeci sonuçlar üretecektir. Kadına şiddet olgusunun psikolojik, sosyal, siyasal, ekonomik, dinsel, kültürel ve hatta küresel nitelikli, yani çok yönlü bir arka planı vardır. Özellikle sosyal bilimcilerimizin bu arka plan üzerine daha derinlikli bir biçimde çalışmaları ve kuşatıcı analizler üretmeleri gerekiyor. Aksi halde yanlış teşhisin yanlış tedaviye, yanlış tedavinin ise “iyileştirmeye” değil, “hasta etmeye” sebep olacağı açıktır” sözlerine yer verdi.

“KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN HER ÇEŞİDİ İLE KARŞILAŞIYORUZ”

“Nedeni her ne olursa olsun, daha önce de değindiğimiz gibi, ülkemizde maalesef kadına yönelik şiddetin her çeşidi ile karşılaşıyoruz” diyen Rektör Karabulut, “Bu durumu bir mesele haline getirmek, bununla mücadele etmek ve bunu önlemek hepimiz için bir vazifedir. Kız ve erkek çocuklarımıza şiddete bulanmış bir zihin, birbirlerini anlamak yerine ötekileştirdikleri sağlıksız bir kavrayış ya da insan onurunu hiçe sayan otoriter bir cinsiyetçiliği miras bırakamayız. Bırakmamalıyız. Bunu en doğru şekliyle başaracağımızdan en ufak bir şüphe bile duymuyorum” ifadelerini kullandı.

MTÜ Genel Sekreteri ve Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Özlem Altuntaş da, “ Malatya Turgut Özal Üniversitesi’nin kuruluş sürecinin devam ettiği ilk yılında kurulan 10 uygulama ve araştırma merkezinden biri de “Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezidir. Bu konuda öncelikle hassasiyetinden dolayı Rektörümüz Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut’a teşekkür ediyorum. 8 Ekim 2019 tarihinde kurulan merkezimizin amacı; kadının eğitim, ekonomi, toplum, hukuk ve sağlık alanlarında yaşadığı sorunlara karşı duyarlılık geliştirmek, farkındalık oluşturmak, mevcut sorunlara ilişkin çözüm önerileri ve stratejiler geliştirmektir. Bunun için, etkinlikler düzenlemek ve muhtelif projeler hazırlayarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yıllar önce yaşanan ve günümüzde ne yazık ki halen devam eden kadına yönelik şiddete karşı farkındalık ilk olarak, BM Genel Kurulu 1999 yılında 25 Kasım gününü Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü olarak ilan edilmesidir” ifadelerini kaydetti.

“MERHAMET DUYGUSUNU NEDEN KAYBEDİYORUZ”

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği İl Kadın Kolları Başkanı Mine İpek ise, “Ayetlerde de ifade edilen şekliyle, and olsun ki biz insanı en güzel şekilde dünyaya getirdik ifadesi kullanılıyor” diye başlayarak “Buradan yola çıkarak şunları ifade etmek istiyorum. Bizim gerçekten yaradılış itibari ile ruhumuz aslında iyiliğe yönelik kodlanmış durumdadır, bu şekilde dünyaya geliyoruz. Acaba süreç içerisinde neler yaşanıyor, nelere maruz kalıyoruz ki gerçekten güzel dünyaya getirilen canlılar iken daha sonra ihanet eden, şiddete bulaşan yaratık haline dönüşebiliyoruz. Bu noktada da eğitimi önemsiyorum. Acaba bizler merhamet duygusunu neden kaybediyoruz. Kadın dediğiniz zaman anne akla geliyor, kardeş akla geliyor, eş akla geliyor. Nasıl olabiliyor da, hangi duygunun işlenmemesi şiddete meylettiriyor, Bu anlamda ilk olarak ailelerde verilen eğitimi, sonra da okul öncesi eğitimleri önemsiyorum. Bunlara dikkat edersek eğer, mutlaka toplum bir dönüşüme girecektir” cümlelerini sarf etti. ( Haber Merkezi)