Deprem Hakkında Açıklama Geldi

Profesör Dr. Naci Görür’ün açıklamalarına göre Malatya Uluköy’de 4.9’luk bir deprem oldu. Elazığ depremi ile kırılan Sivrice-Pütürge kolu gittikçe kırılarak hemen hemen Çelikhan-Erkenek hattına dayandı. Bu depremler bu hattı stres transferleriyle yüklemektedirler. Buradaki yerleşimler dikkatli olmalı.