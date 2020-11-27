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27 Kas 2020 - 12:17- Yaşam G: 27 Kas 2020 - 12:24

Deprem Hakkında Açıklama Geldi

Pro. Dr. Naci Görür açıklama yaptı.

Esvet Tutak
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Profesör Dr. Naci Görür’ün açıklamalarına göre Malatya Uluköy’de 4.9’luk bir deprem oldu. Elazığ depremi ile kırılan Sivrice-Pütürge kolu gittikçe kırılarak hemen hemen Çelikhan-Erkenek hattına dayandı. Bu depremler bu hattı stres transferleriyle yüklemektedirler. Buradaki yerleşimler dikkatli olmalı.

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27 Kas 2020 - 12:17 Malatya- Yaşam

Muhabir Esvet Tutak

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