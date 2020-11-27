Kandilli deprem rasathanesi verilerine göre Merkez üssü ULUKOY-( MALATYA) olan 4.9 şiddetinde deprem meydana geldi.
27 Kas 2020 - 11:39- Yaşam Güncelleme: 27 Kas 2020 - 11:47
MALATYA YİNE SALLANDI!
Malatya'da 4.9 şiddetinde sallandı.
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27 Kas 2020 - 11:39 Malatya- Yaşam Yazdır
Muhabir Esvet Tutak
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.