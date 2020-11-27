Ciltteki Kırışıklığı Önlüyor

Kolajen, insan vücudunda doğal olarak bulunan bir proteindir. Eklemlerde bulunan kıkırdak dokunun en önemli bileşenlerini oluşturuyor. Eklemlerin sağlığı, harekette ve spor yapmada rahatlık, kas kütlesinin yoğunluğu vücuttaki kolajen miktarı ile doğru orantılıdır. Kolajen cilt ve cilt altındaki dokularda da bol miktarda bulunuyor. Cildin sağlıklı, genç, parlak olması vücutta bulunan kolajen miktarının yoğunluğuna bağlı olduğu biliniyor. 20’li yaşların sonlarından itibaren vücutta kolajen yıkımı artar ve yapımı azaldığı bu nedenden dolayı da ciltte kırışıklıklar ve sarkmalar meydana geliyor.

Kolajenin insan sağlığına faydalarını anlatan Eczacı Oktay Akyol BUSABAH gazetesine konuştu. Akyol,

Kolajen vücutta hem kasların yapısına hem de bütün organların yapısına giriyor. İnsanoğlu kendi kolajenini üretebiliyor ama 20 yaşına kadar maksimum seviyede 28 yaşına kadar azalarak devam ediyor. 28-30 yaş arasında da kolajen üretimi bitiyor. Kolajen vücutta kasların ve kıkırdakların yapısına girer yani kemiklerin eklem terlerinde kemiklerin birbirine sürtünmesini ve aşınmasını önleyen bir yapı vardır. 30’lu yaşlardan sonra vücutta kolajen üretimi biter. Kolajen üretimi bittikten sonra özellikle kadınlarda kol ve basenlerde sarkmalar, ciltte kırışıklıklar ve sarkmalar meydana gelir.

dedi.

KOLAJEN ÜRETİMİ BİTERSE

Vücuttaki kolajen eksiklikleriyle beraber oluşan bazı durumlar hakkında bilgi veren Oktay Akyol,

Kolajen vücutta hem kasların yapısına hem de bütün organların yapısına giriyor. İnsanoğlu kendi kolajenini üretebiliyor ama 20 yaşına kadar maksimum seviyede 28 yaşına kadar azalarak devam ediyor. 28-30 yaş arasında da kolajen üretimi bitiyor. Kolajen vücutta kasların ve kıkırdakların yapısına girer yani kemiklerin eklem terlerinde kemiklerin birbirine sürtünmesini ve aşınmasını önleyen bir yapı vardır. Bu böyle yağ gibi bir sıvıdır. Kemiği kaynattığınızda içinden çıkan yağ tam anlamıyla kolajen o dur. Bunu hayvansal kaynaklardan alarak alabilirler ama 30’lu yaşlardan sonra kolajen üretimi biter. Kolajen üretimi bittikten sonra özellikle kadınlarda sarkmalar, kol ve basenlerde sarkmalar, ciltte kırışıklıklar ve sarkmalar meydana gelir. Aynı zamanda erkeklerde kolajen sperm kalitesini arttırır. İnsanlardaki en geniş ve en uzun yüzeye sahip olan bağırsağın yapısına da kolajen girer. Bizim vücudumuza faydalı belirli bir yaştan sonra alınması gereken bir üründür. Aynı zamanda beynin yapısına da girer. Beyindeki kolajen eksikliğinde Alzheimer, Demans hastalığı gibi pek çok sonuçlar doğurabilir.

şeklinde konuştu.

KOLAJEN NASIL ELDE EDİLİR?

Evlerimizde kolajeni nasıl elde edebileceğimizi söyleyen Akyol,

Kolajeni biz nasıl elde edebiliriz; normalde biz hastalarımıza direkt olarak besin takviyesi vermiyoruz. Evet, faydalı ama bunu doğal yollardan karşılamak daha faydalıdır. O nedenden dolayı biz şunu öneriyoruz; kuzu kemiğini bir tencereye aldıktan sonra alabildiği kadar su ekliyoruz daha sonra 4 saat boyunca kaynatıyoruz. Kaynatma süresi 4 saati geçmemelidir. Bunu yaptığınız zaman sizin güzel bir kolajen sıvınız olmuş oluyor. Bu suyu her sabah aç karnına içince günlük kolajen ihtiyacınızı karşılamış oluyorsunuz. Bu hem beyin sağlığı hem kalp sağlığı hem iskelet ve kemik sağlığı için çok önemlidir. Bir önemli uyarıda bulunayım kuzu kemiği olması çok önemli çünkü büyükbaş hayvan kemiğini tavsiye etmiyoruz. Maalesef endüstriyel tarım uygulamaları sonucunda büyükbaş hayvanlara çok fazla antibiyotik, steroid verdiği için onların aldığı bu ilaçlar ve zararlı maddeler o kemik suyuyla beraber size de geçmiş oluyor. Onun için kuzu kemiğini tavsiye ediyoruz. Keşke büyükbaş hayvanlarda bu durum olmasa da onların kemiklerini kullanabilsek ama maalesef artık yok.

sözlerini kaydetti.

“KIRIŞIKLIKLAR VE SARKMALAR İÇİN ÇOK ÖNEMLİDİR”

Birçok hastalığa karşı önleyici etkisi bulunan kolajenin ciltteki kırışıklıklara da çok iyi geldiğinden bahseden Eczacı Oktay Akyol,

Ben her ne kadar kendi eczanemde dıştan kırışıklıkları açmak için kremler yapsam da içten takviyeler çok daha hızlı ve kalıcı sonuçlar doğurur. Kolajen aynı zamanda vücuttaki en iyi antioksidanlardan olan karaciğer toksikasyonları içinde önemlidir. Ama bayanların çoğu ilgi gösterdiği kırışıklıklar ve sarkmalar için çok çok önemlidir. Besin takviyesi olarak satılan kolajeninde tipleri var; tip1 tip2 tip3 diye mesela tip1 ve tip 2 kolajen kıkırdak ve eklem sağlığı için tip1 ve tip2 kolajen özellikle cilt sağlığı için iyidir. Düzenli olarak kullanılan kolajen sizi hem yaşlanmanın etkilerine karşı korur, yaşlanmayı durdurmak mümkün değil ama süreci yavaşlatmak mümkündür.

diye konuştu.

Kolajenin türlerini açıklayan ve bu konuyla alakalı bilgi veren Akyol,

Teknoloji gittikçe ilerliyor bunların tozları var, şatları var, şurupları var ama bir de yurt dışında enzimatik olarak parçalanmış olan kolajenler var. Kolajen upuzun bir protein zinciridir. Bu protein zincirini ince bağırsak enzimatik olarak parçalar nereye lazımsa oraya iletir. Mesela a zinciri beyne yararlı beyne gider, b zinciri dizlere faydalıdır dizlere gider yani organizma bizim düşündüğümüzden çok çok daha akıllıdır ve neyi nereye kullanacağını çok iyi bilir.

ifadelerini kullandı.

Son olarak Eczacı Oktay Akyol,

Dediğim gibi 20 yaşında kolajen üretimi maksimum seviyededir ve 28 yaşından sonra düşmeye ve vücut bunu üretmemeye başlar. Tabii ki bir çocuğun kullanmasını çok tavsiye etmiyoruz. Bir de bu kolajeni illa dışardan alın da demiyoruz. Sağlıklı beslenmek, renkli, beslenmek, bol bol sebze meyve tüketmek, spor yapmak, sabahları aç karnına lahana suyu içmek, turp yemek, düzenli olarak kemik suyu içmek bunları yapmak kolajen üretimi için faydalı olur.

dedi.