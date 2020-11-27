Yeni Malatyaspor, Süper Lig’in 10.haftasında Gaziantep FK’ya konuk olacak. Uzun aranın ardından lig maçına çıkacak olan sarı kırmızılılarda hazırlıklar Türkiye Kupası’nda alınan galibiyetle moralli başladı. Nurettin Soykan Tesisleri’nde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde dün gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat 30 dakika sürdü. Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular çeşitli pas organizasyonları gerçekleştirdi. Daha sonra gruplara ayrılan Kaplanlar çift kale maçla antrenmanı tamamladı. Öte yandan, teknik heyet, futbolcu ve personele uygulanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tarama testlerinin tamamı negatif sonuçlandı. Ayrıca dizinde ağrıları olan futbolcu Jody Lukoki'nin yapılan muayene ve MR tetkikleri sonucu sol dizinde bağ zedelenmesi ve ödem tespit edildi. Jody Lukoki, Gaziantep FK maçı kamp kadrosundan çıkarıldı. Etimesgut Belediyespor’u 2-0’lık skorla geçen Kaplanlar ligde bu sezon 1 mağlubiyeti bulunan Gaziantep karşısına kırmızı siyahlıların yenilmezlik serisine son vermek için çıkacak. Güneydoğu Anadolu temsilcisiyle daha önce iki kez karşılaşan sarı kırmızılılar iki maçı da kazanamadı.
27 Kas 2020 - 12:00- Spor
“Rüzgarın Oğlu” Sakatlandı!
Türkiye Kupası’nda 5. Tur’a yükselen Yeni Malatyaspor’da Gaziantep maçı hazırlıkları sürüyor. Süper Lig’in 10. haftasında yarın kırmızı siyahlılara konuk olacak olan sarı kırmızılılarda “Rüzgarın oğlu” olarak bilinen Jody Lukoki’nin yapılan muayene ve MR tetkikleri sonucu sol dizinde bağ zedelenmesi tespit edildi. Demokratik Kongolu oyuncunun Gaziantep karşısında forma giyemeyecek.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.