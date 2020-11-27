Dağdeviren,

Malatya’nın bir ucundan bir ucuna gitmek en fazla insanların yarım saatini alıyor. Burada trafik problemi ‘yok’ diyemeyiz ama abartılacak bir durumda değil. Pandeminin bitmesiyle toplu taşımaların daha çok kullanılmaya başlamasıyla trafik yükü hafifleyecektir.

dedi.

Malatya’nın en önemli sorunlarından bir tanesi trafik problemi. Araçlarının gittikçe artması, cadde ve yolların dar olması trafik sorununu giderek arttırması vatandaşların yer yer tepkisine neden oluyor. Trafik eğitim ve denetim faaliyetlerini gazetemize ve BUSABAH TV’ye anlatan Malatya İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, önemli açıklamalarda bulundu.

Trafiğin bir bölümünün yayayı, bir bölümünün eğitimi, bir bölümünün karayollarını, bir bölümümün emniyeti, bir bölümünün ise belediyeyi ilgilendirdiğini dile getiren Dağdeviren, bu konuda kimsenin suçlanamayacağını söyledi.

MÜTHİŞ KAMPANYALAR OLDU

Trafik denetim faaliyetlerini 2019 ve 2020 yılı verilerine göre karşılaştıran Dağdeviren,

2019 yılı 10 aylık ilimiz genelinde 584 bin 798 araç sürücüsü kontrol edildi, 2020 yılında yine 10 aylık sürede 666 bin 870 araç sürücüsüyle kontrol edildi. Biz Emniyet Genel Müdürlüğü, Trafik Dairesi ve trafik birimleri olarak denetimlerimizi her yıl bir üst seviyeye çıkarma gayreti içerisindeyiz, aynı zamanda da yaralanmalı ve ölümlü kazaları da aşağıya çekmenin gayreti içerisindeyiz. Yine 2019 yılında 13 ölümlü kaza, 2020 yılında da yine aynı sayıda yaralanmalı kazada bir hayli bir iniş var. Bin 312 kaza vardı, bin seviyesine düşürdük. Maddi hasarlı kazalarımız da bin 224’tü, yine bin 23’e düşürdük. Trafik cezaları anlamında da farklar var. Bilinçlenme artıkça kaza sayısı düştüğü gibi doğal olarak insanlar kurallara uyunca ceza sayısı da düşebiliyor. Bilinçlenen insanlar var. Bununla ilgili Sayın Bakanımızın, Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın Genel Müdürümüzün ve Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Dairemizin müthiş kampanyaları oldu. Kırmızı düdük, yaya öncelikli gibi toplumda ses getiren kemer takmayı, kurallara uymayı özendirecek güzel kampanyalar oldu. Tabi ki bunlar Türkiye genelinde geçen yıla oranla çok sayıda ölümlü kazaların azalmasına neden oldu. Bu yılki Türki genelinde ölüm sayısında 200 civarında daha az. 200 kişinin canını kurtarmak çok büyük bir başarı. Biz bunları eğitim faaliyetleriyle çözmeye çalışıyoruz. 2016 yılında 36 bin 444 öğrenciye eğitim yaptırdık, 22 bin 497 sürücüye ve bin 553 kendi içimizdeki arkadaşlarımıza, bu yıl da 37 bin yaya ve öğrencilere, 33 bin 728 sürücüye, bin 458 de kendi teşkilatımıza yani toplamda 21 bin 285 farkla artırdık.

şeklinde konuştu.

YAYALARIN, SÜRÜCÜLERİN BİLİNÇLİ OLMASI GEREKİYOR

“Malatya’nın trafik problemine gelince bu bir kurum, bir emniyet veya bir yer suçlanarak çözülecek bir konu değil” diyen Dağdeviren, şunları kaydetti:

Yayaların, sürücülerin bilinçli olması gerekiyor. Biz teşkilat olarak bunları sağlamak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Diğer kurumlar da gösteriyor. Yol fonksiyonu var, hava şartları var, onun dışında ilin coğrafi, fiziki yapısı ve yerleşim planı da önem arz ediyor. Yani maalesef Malatya’da olduğu gibi Türkiye’nin her yerinde şehir yerleşmiş, sonrasında ekonomik faaliyetlerle, toplumun maddi imkânlarının gelişmesiyle yaya sayısı, nüfus arttığı gibi, araç sayıları da artmış. Neredeyse her kişi başına bir araç düşmeye başladı. Her ailenin mutlaka bir aracı var, bazı ailelerin 2-3 aracı var. Dolayısıyla yol eski haliyle, yaya, nüfus ve araç sayısı artıyor. Dolayısıyla bir trafik problemi mutlaka olur. Bunun çözülmesi kolay kısımları var çözülmesi zor kısımları var. Vatandaş şimdi evini, barkını, iş yerini yapmış, kabaca bakıldığında buraları yıkıp yol yapacaksınızla olmuyor, kolay değil. Dolayısıyla mevcut halde bir çevreyolu, Malatyalı siyasilerimiz, belediyemiz bunun gayreti içerisindeler ve planlamalar yapılıyor. Şehir içerisindeki güzergâhlarda sürekli Belediyemizle görüş alışverişi içerisindeyiz. Pandemiyle birlikte insanlar toplu taşıma dışında kendi araçlarını kullanmaya çalıştığı bir dönem. Haliyle bir trafik sıkıntısı olabiliyor. Ama yine de diğer büyükşehirlerimizle kıyasladığımızda Malatya’nın bir ucundan bir ucuna gitmek en fazla insanların yarım saatini alıyor. Burada trafik problemi yok diyemeyiz ama abartılacak bir durumda değil ve çevreyolu yapıldığında alternatif ulaşım araçları ve pandeminin bitmesiyle toplu taşımaların daha çok kullanılmaya başlamasıyla trafik yükü hafifleyecektir. Siyasilerimiz, belediyemiz, planlamacılarımız bunun gayreti içerisindeler. Emniyet Teşkilatı olarak trafik birimlerimiz de insan gücüyle ve trafikçilerle çözülebilecek bir noktada maksimum çözme gayreti içerisindeyiz.