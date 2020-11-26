Busabah Malatya Busabah Malatya
26 Kas 2020 - 21:00- Spor

Eskrimde Türkiye Üçüncüsü Oldu

Gençler Kategorisinde Erzurum’a altın madalya kazandıran Emir Akal, Eskrim Büyükler Türkiye Şampiyonası’nda ise bronz madalya elde ederek, Türkiye üçüncüsü oldu.  
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Erzurum Gençlik Spor Kulübü sporcusu Emir Akal, Eskrim Türkiye Şampiyonası’nda bir altın bir de bronz madalya kazandı. 22- 24 Kasım 2020 tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilen U17 yıldızlar- Gençler ve Büyükler Eskrim Türkiye Şampiyonası’nda mücadele eden Erzurumlu sporcu Emir Akal, gençlerde Türkiye Şampiyonu olmuştu. Genç sporcu önceki gün yapılan Eskrim Büyükler Türkiye Şampiyonası’nda ise epe de üçüncü olarak bronz madalya elde etti. 100’e yakın sporcunun iştirak ettiği şampiyonada Antrenör Nevzat Dumanoğlu nezaretinde müsabakalara çıkan Emir Akal, gençlerde altın madalya büyüklerde ise bronz madalya elde etme başarısı gösterdi. Emir Akal’ın Gençlerde Türkiye şampiyonu büyüklerde ise Türkiye üçüncüsü olması Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nü, Gençlik Spor Kulübünü ve Erzurumlu sporseverleri sevince boğdu. Antrenör Nevzat Dumanoğlu, iki günde ayrı ayrı kategoride iki kez kürsüye çıkma başarısı gösteren sporcusunu tebrik ederek, “Emir Akal’la gurur duyuyorum” dedi. Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Eskrim Antrenörü Nevzat Dumanoğlu, “ Çok çalışarak bu başarıları elde ettik. Artık hedefimiz Avrupa’da başarılı olmak” dedi. ( İHA)

# türkiye şampiyonası, Eskrim, spor, gençlik spor bakanlığı, müsabaka, erzurum, malatya, türkiye avrupa, altın madalya, çok, İHA, mücadele, 24 Kasım, ankara, altın

26 Kas 2020 - 21:00 Malatya- Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Malatya Markaları

Malatya Busabah Gazetesi, Malatya ile özdeşleşen markaları ağırlıyor.

+90 (422) 325 11 19
Reklam bilgi
Yeşilyurt Belediyespor Yıkıldı mask
Yeşilyurt Belediyespor Yıkıldı
Büyükşehir Seriye Bağladı! mask
Büyükşehir Seriye Bağladı!
Testleri Pozitif Çıktı mask
Testleri Pozitif Çıktı
Kaplan Kupaya Odaklandı! mask
Kaplan Kupaya Odaklandı!
Büyükşehir Bir Engeli Daha Aştı! mask
Büyükşehir Bir Engeli Daha Aştı!
Testlerde Şeffaflık Vurgusu mask
Testlerde Şeffaflık Vurgusu
Anket Malatya'nın En Başarılı Belediye Başkanı?
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET
Düğüne Katılan Oğlu ve Annesi Birer Saat Arayla Hayatını Kaybetti mask
Düğüne Katılan Oğlu ve Annesi Birer Saat Arayla Hayatını Kaybetti
Kaçak Kazıya Af Yok! mask
Kaçak Kazıya Af Yok!
POLİS SUÇA GEÇİT VERMİYOR mask
POLİS SUÇA GEÇİT VERMİYOR
Malatya'da Kumar Oynayanlara Baskın! mask
Malatya'da Kumar Oynayanlara Baskın!
Tohma Çayı Can Aldı! mask
Tohma Çayı Can Aldı!
Filmlere Konu Olacak Hırsızlık! mask
Filmlere Konu Olacak Hırsızlık!

GALERİ

“Fiziksel Ve Psikolojik Şiddet Devam Ediyor” mask
“Fiziksel Ve Psikolojik Şiddet Devam Ediyor”
“ŞİDDETE KARŞI DUYARLI OLALIM” mask
“ŞİDDETE KARŞI DUYARLI OLALIM”
Üreticiler Yem Ve Karkas Et Fiyatından Dertli mask
Üreticiler Yem Ve Karkas Et Fiyatından Dertli
Ağbaba’dan Vali’ye Eleştiri Bombardımanı mask
Ağbaba’dan Vali’ye Eleştiri Bombardımanı
“İnsan, insanın gölgesinde yetişir!” mask
“İnsan, insanın gölgesinde yetişir!”
Belediyelerine İsyan Ettiler mask
Belediyelerine İsyan Ettiler
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL