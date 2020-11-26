Eskrimde Türkiye Üçüncüsü Oldu

Erzurum Gençlik Spor Kulübü sporcusu Emir Akal, Eskrim Türkiye Şampiyonası’nda bir altın bir de bronz madalya kazandı. 22- 24 Kasım 2020 tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilen U17 yıldızlar- Gençler ve Büyükler Eskrim Türkiye Şampiyonası’nda mücadele eden Erzurumlu sporcu Emir Akal, gençlerde Türkiye Şampiyonu olmuştu. Genç sporcu önceki gün yapılan Eskrim Büyükler Türkiye Şampiyonası’nda ise epe de üçüncü olarak bronz madalya elde etti. 100’e yakın sporcunun iştirak ettiği şampiyonada Antrenör Nevzat Dumanoğlu nezaretinde müsabakalara çıkan Emir Akal, gençlerde altın madalya büyüklerde ise bronz madalya elde etme başarısı gösterdi. Emir Akal’ın Gençlerde Türkiye şampiyonu büyüklerde ise Türkiye üçüncüsü olması Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nü, Gençlik Spor Kulübünü ve Erzurumlu sporseverleri sevince boğdu. Antrenör Nevzat Dumanoğlu, iki günde ayrı ayrı kategoride iki kez kürsüye çıkma başarısı gösteren sporcusunu tebrik ederek, “Emir Akal’la gurur duyuyorum” dedi. Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Eskrim Antrenörü Nevzat Dumanoğlu, “ Çok çalışarak bu başarıları elde ettik. Artık hedefimiz Avrupa’da başarılı olmak” dedi. ( İHA)