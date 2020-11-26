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26 Kas 2020 - 20:00- Eğitim

Öğretim Elemanı Alınacak

Malatya İnönü Üniversitesi’ne 16 öğretim elemanı alımı yapılacak.

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İnönü Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, alınacak olan 16 öğretim elemanı için 9 Aralık’a kadar başvuru yapılabilecek.
İnönü Üniversitesi tarafından öğretim elemanı alımıyla ilgili yapılan açıklamada, “Üniversitemizin birimlerine, öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda uygulanacak merkezi sınav ile giriş sınavlarına ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelik gereği öğretim elemanı alınacaktır. Öğretim görevlisi kadrosuna başvuranlar 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 31. maddesi, araştırma görevlisi kadrosuna başvuranlar 2547 sayılı kanunun 50/d maddesi kapsamında ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesi hükümleri uyarınca öğretim elemanı alınacaktır” denildi.
Sözü edilen alımla ilgili gerekli belgeler ve ayrıntılı bilgi https://inonu.edu.tr/tr/personel adresinden alınabilecek.

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26 Kas 2020 - 20:00 Malatya- Eğitim

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