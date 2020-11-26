İnönü Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, alınacak olan 16 öğretim elemanı için 9 Aralık’a kadar başvuru yapılabilecek.
İnönü Üniversitesi tarafından öğretim elemanı alımıyla ilgili yapılan açıklamada, “Üniversitemizin birimlerine, öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda uygulanacak merkezi sınav ile giriş sınavlarına ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelik gereği öğretim elemanı alınacaktır. Öğretim görevlisi kadrosuna başvuranlar 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 31. maddesi, araştırma görevlisi kadrosuna başvuranlar 2547 sayılı kanunun 50/d maddesi kapsamında ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesi hükümleri uyarınca öğretim elemanı alınacaktır” denildi.
Sözü edilen alımla ilgili gerekli belgeler ve ayrıntılı bilgi https://inonu.edu.tr/tr/personel adresinden alınabilecek.
Öğretim Elemanı Alınacak
Malatya İnönü Üniversitesi’ne 16 öğretim elemanı alımı yapılacak.
İnönü Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, alınacak olan 16 öğretim elemanı için 9 Aralık’a kadar başvuru yapılabilecek.
Malatya Markaları
Malatya Busabah Gazetesi, Malatya ile özdeşleşen markaları ağırlıyor.
Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.