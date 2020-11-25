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25 Kas 2020 - 20:00- Spor

Kaplan Tur Peşinde

Yeni Malatyaspor uzun aranın ardından Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda bugün sahasında Etimesgut Belediyespor’u ağırlayacak. Kupada yoluna devam etmek isteyen sarı kırmızılılar tek maç eleme usulüne göre oynanacak olan müsabakada Başkent temsilcisi karşısında tur bileti arayacak.

Ömer Ali Delibaş
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Bu sezon iki kulvarda birden mücadele eden Yeni Malatyaspor, Türkiye Kupası’nda Ankara ekibi Etimesgut Belediyespor ile karşılaşacak. Kupaya 3.Tur’da dahil olan ve ilk maçında sahasında 3.Lig ekibi Artvin Hopaspor’u 2-0 mağlup ederek, bir üst tura yükselen sarı kırmızılılar bugün Malatya Stadyumu’nda Başkent temsilcisini konuk edecek. Saat 13:00’de başlayacak ve A Spor’dan canlı yayınlanacak karşılaşmayı İstanbul Bölgesi Üst Klasman Hakemi Onur Özütoprak yönetecek. Özütoprak’ın yardımcılıklarını İstanbul Bölgesi Üst Klasman Yardımcı Hakemi Bahtiyar Birinci ile Trabzon Bölgesi Üst Klasman Yardımcı Hakemi Cemil Tunç yapacak. Mücadelede, İstanbul Bölgesi Klasman Hakemi Sezer Yalçın ise dördüncü hakem olarak görev alacak.

Karşılaşma öncesi dün Yeni Malatyaspor’da yapılan rutin testlerde 2 futbolcuda daha korona virüse rastlanıldı. Sarı kırmızılılarda, böylece daha önceki bir oyuncuyla birlikte toplam pozitif sayısı 3'e yükseldi. Kupa maçı hazırlıklarını dün yaptığı son idmanla birlikte tamamlayan sarı kırmızılar, maç saatini beklemeye başladı. Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu’nun Etimesgut Belediyespor karşısında sahaya ligde oynatmadığı oyuncularla çıkması bekleniyor. Kaplanın, Etimesgut Belediyespor müsabakasına şu 11'le çıkması bekleniyor: Ertaç Özbir, Murat Akça, Hadebe, Erkan Kaş, Erşan Yaşa, Ahmet, Afriyie Aqcuah, Mustafa Eskihellaç, Kubilay Kanatsızkuş, Umut Bulut.

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25 Kas 2020 - 20:00 Malatya- Spor

Muhabir Ömer Ali Delibaş

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