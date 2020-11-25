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25 Kas 2020 - 16:00- Gündem G: 25 Kas 2020 - 15:18

Serbest Piyasada Altın Fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 470,30 lira oldu.
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Kapalıçarşı'da 470,10 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 470,30 liradan, 3 bin 98 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 119 liradan, 428,70 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 432,70 liradan, 3 bin 27 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 47 liradan, bin 514 liradan alınan Yarım Ziynet bin 524 liradan ve 757 liradan alınan Çeyrek Ziynet 762 liradan satılıyor.

( İHA)

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25 Kas 2020 - 16:00 Malatya- Gündem

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