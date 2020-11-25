Başkandan Esnafa Ziyaret

Gürkan,
Sümer Park’la ilgili geçtiğimiz dönem içerisinde yüzde 50 kısmını yenilemiştik. Geriye kalan kısmı da bu dönem içerisinde yenilenecek. Bugün Sümer Park esnaflarıyla birlikte buraya geldik. Buranın sorunlarıyla ilgili kendilerinden aldığımız bilgiler doğrultusunda, düzenlemeler bu çerçeve içerisinde yapılacak. Ayrıca pandemi süreciyle birlikte oluşan sıkıntılarla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Esnafımızın sıkıntılarını asgariye indirme noktasında yasal çerçeve içerinden neler yapabiliriz diye bu konuyla ilgili çalışmaların yapılması üzere gerekli talimatları verdim. Tabi, esnaf bizim esnafımız, esnaf ne kadar güçlü olursa, belediyemiz de o kadar güçlü olur. Şehrimizde o kadar güçlü olur. Esnaf zayıf olursa neticede bünyelerinde çalışan işçiler, istihdam eden insanlarımız var. Onların işsiz, aşsız, evlerine ekmek götüremeyecek durumda olmaları sıkıntı yaratır. Bizler de belediye olarak esnafımıza, asgari bir şekilde neler yapabiliriz diye buraya geldik. Gereğini yapmak için arkadaşlarımız çalışıyor.
ifadelerine yer verdi.
ESNAFLARDAN BAŞKAN GÜRKAN’A TEŞEKKÜR
Sümer Park esnaflarından Ali Eren Çiçek, Büyükşehir Belediyesi Başkanı Selahattin Gürkan’a istişareden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek,
Sümer Park esnafları olarak ziyaretinden dolayı başkanımıza teşekkür ediyorum. Ayrıca parkımızın revize çalışmalarıyla yakından ilgilenmesi ve pandemi sürecinden dolayı bize vermiş olduğu desteğinden dolayı da kendilerine teşekkür ediyorum.
şeklinde konuştu.
Sümer Park esnaflarından Fuat İnan,
Her zaman halkın yanında olan bir başkanımız var. Sağ olsun başkanımız sıkıntılarımızı dinledi. Elinden geldikçe sıkıntıların giderileceğini bize iletti. Sümer Park’la ilgili gerekli çalışmanın yapılacağını söyledi. Kendilerine nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum.
ifadelerine yer verdi.
Sümer Park esnaflarından Yusuf Acet de, Başkan Selahattin Gürkan’la yaptıkları istişareden bahsederek,
Başkanımız bazı sıkıntılarımızın bir an önce giderilmesi için bizlere destek olacaklarını söyledi. Sıkıntıları el birliğiyle çözüm odaklı bir şekilde çalışacağımızı ifade etti. Kendilerine teşekkür ediyor, Allah razı olsun diyorum.
dedi.
(Bülten)
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.