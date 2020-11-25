25 Kas 2020 - 15:00- Spor

Yeşilyurt Belediyespor Yıkıldı

TFF 3.Lig 1.Grup’ta mücadele eden Yeşilyurt Belediyespor erteleme maçında Ofspor ile karşılaştı. Ligde son iki maçını kazanan turuncu yeşilliler Trabzon’da oynanan müsabakada rakibine 1-0 mağlup oldu.