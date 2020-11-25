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25 Kas 2020 - 15:00- Spor

Yeşilyurt Belediyespor Yıkıldı

TFF 3.Lig 1.Grup’ta mücadele eden Yeşilyurt Belediyespor erteleme maçında Ofspor ile karşılaştı. Ligde son iki maçını kazanan turuncu yeşilliler Trabzon’da oynanan müsabakada rakibine 1-0 mağlup oldu.

Ömer Ali Delibaş
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Yeşilyurt tek golle yıkıldı

Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelenen altıncı hafta maçında Yeşilyurt Belediyespor deplasmanda Ofspor ile karşılaştı. Ligde oynadığı son üç maçta 7 puan toplayan turuncu yeşilliler mağlup olmama serisini sürdürebilmek için gittiği Trabzon’da rakibinin attığı tek gole boyun eğdi. Sert mücadelelere sahne olan karşılaşmada 13 sarı kart çıktı. Yeşilyurt Belediyespor’da forma giyen Gökhan Payal 64. dakikada gördüğü ikinci sarı kartla oyun dışında kaldı.

STAT: Of İlçe Stadı

HAKEMLER: Mikail Cihangir (Şanlıurfa-Klasman Hakemi), Metin Ekren (Batman-Klasman Yardımcı Hakemi), Abdulkadir Yılmazoğlu (Şanlıurfa-Klasman Yardımcı Hakemi), 4.hakem Zeynep Acar (Mardin-Bölgesel Hakemi)

OFSPOR A.Ş: 29 Mızhat Burak Sarı, 5.Furkan Işıkdemir, 28.Bilal Şeflek, 11.Muhammet Emre Kalkan (Dk.46 Mustafa Aydoğdu), 17.Atilla Aybars Garhan (Dk.63 Adnan Gülen), 4.Buğrahan Karslı, 21.Osman Şahin (Dk.86 İbrahim Ak), 22.Fikret Topaloğlu, 23.Muhammed Can, 26.Volkan Can, 34.Alp Huy (Dk.75 Gökdeniz Gür)

YEDEKLER: 1.Furkan Turan, 7.Mustafa Aydoğdu, 6.Gökdeniz Gür, 9.Adnan Gülen, 10.Lokman Erdoğan 16.İbrahim Ak, 15.Soner Kaçan

TEKNİK SORUMLU: Kadir Kar

YEŞİLYURT BELEDİYESPOR: 69.İsmail Cengiz, 4.Yasin Elmas (Dk.67 Ali Kemal Başaran), 6.Fahri Utku Öçalmaz (Dk73. İzlem Balakkız), 10.Emre Gemici, 11.Akın Akman, 14.Gökhan Payal, 22.Erçin Ilgaz, 33.İlker Günaslan, 44.Erhan Gözetlik, 61.Mücahit Çakır, 70.Halil Çelik (Dk. 73 Sıddık Çelik)

YEDEKLER: 25.Mustafa Gürbüz, 16.İzlem Anıl Balakkız, 17.Ali Kemal Başaran, 32.Berkehan Biçer, 77.Gürkan Çiftci, 80.Sıddık Çelik

TEKNİK SORUMLU: Nihat Balan

GOL: Dk.11 Osman Şahin (Ofspor A.Ş.)

KIRMIZI KART: Dk.64 Gökhan Payal (Yeşilyurt Belediyespor)

SARI KARTLAR: Dk.23 Aybars Garhan, Dk.77 Muhammed Can, Dk.82 Gökdeniz Gür, Dk.84 Burak Sarı Dk.90 Adnan Gülen (Ofspor A.Ş.) Dk.46 Mücahit Çakır, Dk.52 Emre Gemici, Dk.62 Fahri Utku Özcalmaz, Dk.87 Erhan Gözetlik, Dk.90 Ali Kemal Başaran (Yeşilyurt Belediyespor),

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25 Kas 2020 - 15:00 Malatya- Spor

Muhabir Ömer Ali Delibaş

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