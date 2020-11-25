Yeşilyurt Belediyespor Yıkıldı

Yeşilyurt tek golle yıkıldı
Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelenen altıncı hafta maçında Yeşilyurt Belediyespor deplasmanda Ofspor ile karşılaştı. Ligde oynadığı son üç maçta 7 puan toplayan turuncu yeşilliler mağlup olmama serisini sürdürebilmek için gittiği Trabzon’da rakibinin attığı tek gole boyun eğdi. Sert mücadelelere sahne olan karşılaşmada 13 sarı kart çıktı. Yeşilyurt Belediyespor’da forma giyen Gökhan Payal 64. dakikada gördüğü ikinci sarı kartla oyun dışında kaldı.
STAT: Of İlçe Stadı
HAKEMLER: Mikail Cihangir (Şanlıurfa-Klasman Hakemi), Metin Ekren (Batman-Klasman Yardımcı Hakemi), Abdulkadir Yılmazoğlu (Şanlıurfa-Klasman Yardımcı Hakemi), 4.hakem Zeynep Acar (Mardin-Bölgesel Hakemi)
OFSPOR A.Ş: 29 Mızhat Burak Sarı, 5.Furkan Işıkdemir, 28.Bilal Şeflek, 11.Muhammet Emre Kalkan (Dk.46 Mustafa Aydoğdu), 17.Atilla Aybars Garhan (Dk.63 Adnan Gülen), 4.Buğrahan Karslı, 21.Osman Şahin (Dk.86 İbrahim Ak), 22.Fikret Topaloğlu, 23.Muhammed Can, 26.Volkan Can, 34.Alp Huy (Dk.75 Gökdeniz Gür)
YEDEKLER: 1.Furkan Turan, 7.Mustafa Aydoğdu, 6.Gökdeniz Gür, 9.Adnan Gülen, 10.Lokman Erdoğan 16.İbrahim Ak, 15.Soner Kaçan
TEKNİK SORUMLU: Kadir Kar
YEŞİLYURT BELEDİYESPOR: 69.İsmail Cengiz, 4.Yasin Elmas (Dk.67 Ali Kemal Başaran), 6.Fahri Utku Öçalmaz (Dk73. İzlem Balakkız), 10.Emre Gemici, 11.Akın Akman, 14.Gökhan Payal, 22.Erçin Ilgaz, 33.İlker Günaslan, 44.Erhan Gözetlik, 61.Mücahit Çakır, 70.Halil Çelik (Dk. 73 Sıddık Çelik)
YEDEKLER: 25.Mustafa Gürbüz, 16.İzlem Anıl Balakkız, 17.Ali Kemal Başaran, 32.Berkehan Biçer, 77.Gürkan Çiftci, 80.Sıddık Çelik
TEKNİK SORUMLU: Nihat Balan
GOL: Dk.11 Osman Şahin (Ofspor A.Ş.)
KIRMIZI KART: Dk.64 Gökhan Payal (Yeşilyurt Belediyespor)
SARI KARTLAR: Dk.23 Aybars Garhan, Dk.77 Muhammed Can, Dk.82 Gökdeniz Gür, Dk.84 Burak Sarı Dk.90 Adnan Gülen (Ofspor A.Ş.) Dk.46 Mücahit Çakır, Dk.52 Emre Gemici, Dk.62 Fahri Utku Özcalmaz, Dk.87 Erhan Gözetlik, Dk.90 Ali Kemal Başaran (Yeşilyurt Belediyespor),
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.