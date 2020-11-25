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25 Kas 2020 - 14:00- Sağlık G: 25 Kas 2020 - 14:09

Limonun Bilinmeyen Faydaları

Magnezyum, bakır, lif, C vitamini, kalsiyum, folik asit ve potasyum açısından son derece zengin olan limonun faydaları saymakla bitmiyor. Limon, insan sağlığı kadar cilt bakımı için de çok önemlidir. Özellikle yüz bölgesinde çıkan sivilceleri kurutmak ve izleri yok etmek için sıkça kullanılıyor. Ayrıca kalorisinin düşük olmasından dolayı zayıflamaya da yardımcı oluyor.

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Mucize Besin Limon

Limonun yararları ve zararları hakkında BUSABAH gazetesine konuşan Aktar Abdullah Yakar,

Turunçgiller familyasından olan limon, ülkemizde Akdeniz Bölgesinde bol miktarda yetişmektedir. C vitamini açısından oldukça zengindir. Özellikle kış aylarında soğuk algınlığı, grip, nezle gibi rahatsızlıklara iyi gelir. Kalorisi oldukça düşüktür, o yüzden kilo problemi olanlarda açlık hissini bastırarak tokluk hissi verir ve zayıflamaya yardımcı olur. Toksinlerin vücuttan atılmasına yardımcı olur..

dedi.

SİTRİK ASİT İÇERİRLER

Limonun içerisinde bulunan vitamin ve mineraller hakkında bilgi veren Yakar,

Limon ve diğer turunçgiller pek çok farklı kimyasal maddeyi içerirler. Bir terpen olan D-limonen, limona kokusunu ve tadını veren bir maddedir. Limonlar ayrıca önemli miktarda sitrik asit içerirler. Bu nedenle düşük değerde pH'a ve ekşi tada sahiptirler. İnsan sağlığı için gerekli olan C vitamini bakımından zengin olan limon, 100 ml suyunda yaklaşık olarak 50 miligram C vitamini ve 5 gram sitrik asit içerir.

şeklinde konuştu.

GÜNLÜK OLARAK KULLANILMASI GEREKİR

Limonun kullanım alanlarını ve faydalarını anlatan Aktar,

Turunçgiller familyasından olan limon, ülkemizde Akdeniz Bölgesinde bol miktarda yetişmektedir. C vitamini açısından oldukça zengindir. Özellikle kış aylarında soğuk algınlığı, grip, nezle gibi rahatsızlıklara iyi gelir. Kalorisi oldukça düşüktür, o yüzden kilo problemi olanlarda açlık hissini bastırarak tokluk hissi verir ve zayıflamaya yardımcı olur. Toksinlerin vücuttan atılmasına yardımcı olur. C vitamini vücutta muhafaza edilmediği için günlük olarak kullanılması gerekmektedir. Evlerimizde salata ve yemeklerde bol miktarda kullanılır. Limon gibi limon kabuğu da oldukça faydalıdır. Mideyi rahatlatır ve ağız kokularını giderir. Nane ile kullanıldığı zaman gribal enfeksiyonlara karşı oldukça etkilidir. Su ile karıştırılıp gargara yapıldığı zaman bademcik ve boğaz enfeksiyonlarının iyileşmesini sağlar. Kanı temizler susuzluğu giderir, tansiyonu ve ateşi düşürür. Kansere karşı koruma sağladığı gibi cildi de güzelleştirir, diş etlerini güçlendirir, dişlerin beyazlamasını sağlar. Ayrıca vücuttaki yorgunluğu alır. Öksürük, astım ve çarpıntılara iyi gelir. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Damar tıkanıklığını giderir, böbrek taşlarının erimesene yardımcı olur.

ifadelerine yer verdi.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİYOR


Sadece suyunun değil kabuğunun da birçok faydası olan limon, C vitamini açısından oldukça zengindir. Limon kabuğunun bilinmeyen pek çok farklı ve gizli faydası bulunur. Suyunu kullandıktan sonra kabuğunu atmadan farklı yöntemler üzerinden kullanarak sağlıklı bir yaşam elde etmek mümkün. Özellikle kabuğundaki C vitamini çok güçlü bir etki yaratarak bağışıklık sistemini güçlendiriyor.

Aktar Abdullah Yakar, limonun kabuğundaki faydaları şöyle sıraladı:


- Diş ve diş etlerini korurken aynı zamanda güçlendirir.
- Karaciğerde yağlanmayı önemli oranda azaltır.
- Yüksek oranda lif barındırır ve bağırsakları rahatlatır.
- Hücre hasarını önemli oranda korur.
- Kanser riskini ciddi anlamda düşürür.
- Damar sağlığını korur ve damar tıkanıklığına karşı destek verir.
-Böylesi farklı özellikleri nedeniyle limonu kullandıktan sonra kabuğunu dikkatli şekilde yıkayarak tüketmek mümkündür.

LİMONUN ZARARLARI

Her gıdanın fazla tüketilmesi vücuda zarar verir. Limon, limon suyu veya zayıflama kürleri fazla tüketildiğinde vücudumuzda birtakım sorunlara yol açar kelimelerine yer veren Aktar limonun bilinen zararlarını şu şekilde anlattı:

-Diş eti kanamalarına yol açabilir.
-Sinir sistemine zarar verebilir.
-Vücuda sürüldüğünde tenin tahriş olmasına sebep olabilir.
-Ağız yaralanması olan ve özellikle tansiyon hastalarının limon tüketmemeleri gerekir.
-Limonun içinde olan asit, mide asidi, ülser ve gastrit gibi sorunlara sebep olabilir.
-Limon gıda alerjisi olan kişilerde var olan; kızarıklık, kaşıntı, şişlik, kurdeşen gibi durumlarda tüketilmemelidir.
-Gebelik ve emzirme dönemlerinde annelerin limon ve türevlerinden fazlaca tüketmesi tavsiye edilmez.
-Limon, bağırsak bozukluğu durumunda da kullanılmamalıdır.

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25 Kas 2020 - 14:00 Malatya- Sağlık

Muhabir Şükran Malkoç

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