Evden İşletmeye Dönüşen Serüven

Yaşadıkları maddi sıkıntılardan dolayı böyle bir girişimde bulunduklarını BUSABAH gazetesine anlatan Hafize Özdemir,
Kestane şekerini çikolataya bulayıp satıyorlardı. Bizde eşimle düşündük kayısıyı nasıl değerlendirebiliriz. Eşim zaten şire pazarında kayısıcıydı. İşte bizde arayış içerisine girdik o zamanlar kayısı ve kayısı çekirdeğinden neler yapabiliriz diye sonra eşimle beraber bir buçuk sene kadar evde denemeler yaptık. Demo çalıştık. Deneme yanılma yoluyla bu zamana kadar geldik.
dedi.
Kısaca kendinden bahseden Hafize Özdemir,
Ben Hafize Özdemir 19971 doğumluyum. 3 çocuk annesiyim. Bu işe başlayalı 12 sene oldu. Biz bu işi ilk olarak evde yapmaya başladık. Kestane şekerini çikolataya bulayıp satıyorlardı. Bizde eşimle düşündük kayısıyı nasıl değerlendirebiliriz diye eşim zaten şire pazarında kayısıcıydı. İşte bizde arayış içerisine girdik o zamanlar kayısı ve kayısı çekirdeğinden neler yapabiliriz diye sonra eşimle beraber bir buçuk sene kadar evde denemeler yaptık. Demo çalıştık. Deneme yanılma yoluyla bu zamana kadar geldik.
şeklinde konuştu.
DENEME YANILMA YOLUYLA BİR ŞEYLER ÇIKARDIK
Patentini aldıkları kayısı ürünlerini deneme yanılma yoluyla ortaya çıkardıklarını anlatan Özdemir,
Buton çikolatalar aldık sonra evde tüpün üzerinde benmari usulü erittik, kayısıyı da et makinası ve rondodan çekerek hamur haline getiriyorduk. Onu ona kattık onu ona bir iki baharat ekledik, kendi ağız tadımıza nasıl uygun olacaksa o şekilde denemeler yapıyorduk. Çünkü ben yemeyeceğim şeyi yedirmem de tattırmam da eşimle damak tadımız da kuvvetli olduğu için demene yanılma yoluyla bir şeyler çıkardık. Eşim hamurunu yani kayısı ile ilgili kısmını yapıyordu. Bende çikolatayla olan kısmı yapıyordum. Eşim akşamdan sabah namazına kadar onları yapıyordu. Bende sabah namazdan sonra çocukları okula gönderiyordum ve işime başlıyordum. Ondan sonra biraz daha işleri geliştirdik.
ifadelerini kullandı.
OLUMLU CEVAP ALINCA…
Evlerinde yaptıkları ürünleri ilk olarak çevresinde bulunan kişilere tattırdıklarını söyleyen Hafize Özdemir,
Önce eşe dosta tattırdık sonra onlardan olumlu cevap alınca yapmaya devam ettik. Eşim şire pazarında çalıştığı için perakendecileri tanıyordu onlara veriyorduk. Ona 5 kilo şuna 3 kilo öyle böyle zamanla geliştirmeye başladık. Evde yapa yapa iyice işi öğrendik, işler güzel olmaya başlayınca talep de artmaya başladı. Ondan sonra bir yer tutalım dedik sonra MATİM İş Merkezinde bir yer tuttuk, borç harç makine aldık. Sonra 10 -11 sene orada işlerimizi devam ettirdik. Eşimle çocuklarımla birlikte çalışıp bu günlere geldik. Bu işi 12 senedir yapıyoruz. Bazı günler çok yoğun olurdum o yüzden çocuklarımın ergenlik dönemlerinde pek yanlarında olamadım, bunun burukluğunu hala yaşıyorum. Bir de eşim kayısı hamurunu yaparken iki parmağını makineye kaptırdı. Bir parmağı diktiler ama diğer parmağı tutmadı. Bir bedel ödedik ama bu günümüze şükürler olsun.
sözlerini kaydetti.
TÜM İLLERE DAĞITIM YAPIYORUZ
Hafize Özdemir,
Şu anda yurt içinde hemen hemen tüm illere dağıtım yapıyoruz. Yurt dışına da hediyelik götürenler oluyor. Daha ihracat boyutuna geçmedik ama ihracat belgemiz mevcut şimdilik erken fakat ileride o da olur inşallah. İşletmemizde 5-6 kişi sürekli olarak çalışıyor ama işimizin yoğunluğuna göre kişi sayısı değişebiliyor. Mesela bizim kışın daha çok işimiz oluyor ama yazın pek olmuyor. Çünkü yazın çikolatalar erime yapıyor ve bu gibi ürünler genelde kışın daha fazla tüketildiği için kışın daha yoğunuz.
dedi.
Ev hanımlarına mesaj veren Hafize Özdemir,
Ev hanımlarımız hiçbir zaman çaresizliğe düşmesinler, olmaz diye bir şey yok tek kural çalışacaksınız, azmedeceksiniz, ümitsizliğe düşmeyeceksiniz. Biz bu durumları çok yaşadık. Bu işe de zaten maddi sıkıntılardan dolayı yönelmiştik. Ama biz azmettik pes etmedik. Çok şükür ekmeğimizi kazanabiliyoruz. Kadınlarımızda eşlerine destek olmak işin ipin ucundan tutsunlar o ümitsizliği yaşamasınlar.
diye konuştu.
AİLE GİBİYİZ
İşletmelerinde çalışan elemanlara işi kendisinin öğrettiğini ifade eden Özdemir,
İşletmemizde çalışan kişilere işi ben öğretiyorum. Zaten öğrenilmeyecek bir şey de değil kimse anasının karnından öğrenmiyor işleri en fazla bir hafta zorluk çekiyorlar burada aile gibiyiz bayanlar çalışıyor, eşimde burada kendimizce aile gibiyiz. Gerçekten burada çalışan bayanlara bir anne gibi davranmaya çalışıyorum. Burada eşimin teyzesinin kızları, torunu veya benim akrabalarımdan çalışan çok oldu. Çalışmak için başvuranlar oluyor ama şimdilik elemanların bana yetiyor.
cümlelerini kullandı.
60’IN ÜZERİNDE BİR ÜRÜN ÇEŞİDİMİZ VAR
İşletme sahibi Seyfullah Özdemir,
İlk önce kayısı ve kayısı çekirdeğiyle bu işe başladık, şimdi 60’ın üzerinde bir ürün çeşidimiz var. Yaklaşık 100 150 taneye yakın bir ürün çıkardık ama bunların 70-80 tanesi devamlı satılan ürünler bazen spesiyal olarak isteyenlerde oluyor farklı ürünleri öyle olunca da istenilen miktar kadar üretiyoruz. Şimdi yeni ürünler üretmeye de devam ediyoruz. Ürünümüzün muadilini yapanlar oldu onları mahkemeye verdim. Ürünlerin toplatılması için tabii siz bir ürünü ne kadar güzel ve kaliteli yaparsanız o kadar talep de bulunurlar. Ondan dolayı çakma dediğimiz ürünlerin çıkması normal
sözlerini kaydetti.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.