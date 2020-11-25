25 Kas 2020 - 13:00- Yaşam

Evden İşletmeye Dönüşen Serüven

Kayısı çikolatası ve kayısı çekirdeğinin draje halinin patent sahibi olan Seyfullah Özdemir ve eşi Hafize Özdemir, bu ürünlerin oluşmasında ilham olan olayı ve o süreçte yaşadıkları zorlukları dile getirdi. Sabah akşam demeden eşiyle beraber evlerinde vardiyalı bir şekilde çalışan ve bu ürünleri deneme yanılma yoluyla keşfettiklerini söyledi.