Başvurular 31 Aralık 2020 Tarihine Kadar

Kamu alacaklarının yeniden yapılandırılması ile ilgili yasal düzenleme resmi gazetede yayınlanarak yasallaştı. Malatya Vergi Dairesi Başkanı Fatih Güleç, Vergi Dairesinde basın mensuplarına düzenlemenin detayları hakkında bilgiler paylaştı.

Borçların yapılandırması hakkında bilgi veren Başkan Güleç, “Malatya Vergi Dairesi Başkanlığımızca, borcu olan vatandaşlarımızın söz konusu düzenlemeden azami sayıda yararlanmasını sağlamak amacıyla gerekli tüm tedbirler alınmış olup, borçlu mükelleflerimizin tamamını bu imkândan yararlanmaya davet ediyoruz” dedi.

GÜNCELLEME YAPILARAK TAKSİTLENDİRİLECEK

Bazı alacakların yeniden yapılandırılması ile bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkındaki 7256 sayılı Kanun'un,

17 Kasım 2020 tarihli ve 31307 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini anımsatan Güleç, “Vergi dairesine ödenmemiş vergi ve diğer borçlara bağlı gecikme zamları ve faizleri yerine yurt içi üretici fiyat endeksi oranında güncelleme yapılarak taksitlendirilecek. Vergi aslına bağlı cezaların tamamının silinmesi, vergi aslına bağlı olmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının yüzde 50'sinin silinerek kalan kısmın taksitlendirilmesi. Motorlu taşıtlar vergisi borcu ve öğrenim veya katkı kredisi borçlarına bağlı gecikme zamları yerine Yİ-ÜFE oranında güncelleme yapılarak taksitlendirilmesi. Peşin ödemelerde Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan ayrıca yüzde 90 indirim yapılması, trafik para cezaları ve diğer idari para cezalarının peşin ödenmesi halinde asıllarında yüzde 25 indirim yapılması. Taksitli ödeme seçeneğinin tercih edilmesi halinde ilk taksitin süresinde ödenmesi şartıyla, ikinci taksit ödeme süresi içinde geri kalan taksitlerin tamamının ödenmesi halinde ise Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan ayrıca yüzde 50 indirim yapılması. Trafik para cezaları ve diğer idari para cezaları asıllarında yüzde 12,5 indirim yapılması, yapılandırılan tutarların peşin veya ikişer aylık dönemlerde 6, 9, 12, 18 eşit taksitler halinde ödenme seçeneklerinin sunulması, yapılandırılan borçları anlaşmalı bankaların banka kartı ve kredi kartı ile ödenebilmesi. 7143 sayılı Kanun kapsamında yapılandırması devam eden borçların yeniden yapılandırılması. 6183 sayılı Kanun kapsamında tecili devam eden borçların yeniden yapılandırılması gibi çok önemli imkânlar getirilmiştir.

şeklinde konuştu.

TÜM TEDBİRLER ALINDI

Yapılandırmadan faydalanmak için son başvuru tarihinin 31 Aralık 2020 olduğunu ifade eden,

Ayrıca, yurt içi ve yurt dışı bazı varlıkların (para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlar) 30 Haziran 2021 tarihine kadar milli ekonomiye kazandırılması durumunda vergi alınmayacak ve vergi incelemesi yapılmayacaktır. Malatya Vergi Dairesi Başkanlığımızca, borcu olan vatandaşlarımızın söz konusu düzenlemeden azami sayıda yararlanmasını sağlamak amacıyla gerekli tüm tedbirler alınmış olup, borçlu mükelleflerimizin tamamını bu imkândan yararlanmaya davet ediyoruz. Ancak pandemi sürecinin göz önünde bulundurularak hizmet binamızda vatandaş yoğunluğunun oluşmaması için, müracaatların mümkün olduğunca elektronik ortamda (e-devlet, İnteraktif Vergi Dairesi) yapılması son günlere bırakılmaması hususu önem arz etmektedir.

sözlerini kaydetti.