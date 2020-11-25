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25 Kas 2020 - 11:30- Yaşam G: 25 Kas 2020 - 11:42

HOŞHANLI KUYUMCULUKTAN ALTIN YATIRIMCILARINA MESAJ

Vatandaşlar şu sıralar altın fiyatlarındaki iniş ve çıkışları merak ediyor. Kuyumcu Mehmet Polat, vatandaşlara altına yatırım yapma konusunda da tavsiyelerde bulunarak, “Ani düşüşten korkmasınlar en iyi yatırım aracı altındır. Altın erir gider ama yine de altındır. Altından şaşılmamalıdır” ifadelerine yer verdi.

Sinem Hatun Davut
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ALTIN ERİR GİDER AMA ALTIN YİNE ALTINDIR

Malatya’da kuyumculuk sektörünün güven adreslerinden olan Hoşhanlı Kuyumculuk Malatya’da yıllardır müşterileriyle kurduğu güven ilişkisiyle büyümeye devam ediyor. Kuyumculukta en önemli kuralın güven, memnuniyet ve güler yüz olduğuna dikkat çeken Kuyumcu Mehmet Polat, “30 yıldır Hoşhanlı Kuyumculukta çalışmaktayım. Güvenilir, güler yüzlü ve müşteriye kolaylık sağladığımız için Hoşhanlı Kuyumculuk daha çok tercih edilmekte. Bizim mesleğin temel direği dediğimiz gibi güven, güven, güven, ille de güven” ifadelerine yer verdi.

Mustafa Polat kuyumculuk sektörü ve mesleklerine ilişkin şu sorularımıza da yanıt verdi:

-Kuyumcularında hilesi var mı?

“Kuyumcuların hilesi işçilik bazında sıkıntılar olabiliyor, yani normal alması gerekirken bunları çok daha fazla alan esnaflar oluyor. Biz işçilik konusunda esnafımıza en kolay şekilde yardımcı oluyoruz. Dediğimiz gibi güven, güven, güven, ille de güven.

- Altın yatırımcısına mesajınız nedir?

Altın her zaman yerini buluyor, ani düşüşten korkmasınlar en iyi yatırım aracı altındır. Para bir kâğıt parçasıdır yanar gider, altın erir gider ama yine de altındır. Altından şaşılmamalıdır. Diyelim geldin 10 bin liralık bir bilezik aldın biraz paran eksik biz sana nasıl hayır diyebiliriz.  Müşterilerimizi sıkmıyoruz. Eksik bakiyesi var diye onu eli boş bir şekilde göndermiyoruz. Müşterilerimizi mutlu bir şekilde buradan uğurluyoruz ve bu durumda bize mutluluk veriyor.

-Hoşhanlı Kuyumculuğun vizyonu, amacı nedir?

Biz imalatçı olarak bilezik üretiyoruz. Yanımızda 5-6 tane çalışanımız var. Her çeşit beğenilen ürünü yapabiliyoruz.

# malatya, Önemli, çok, altın

25 Kas 2020 - 11:30 Malatya- Yaşam

Muhabir Sinem Hatun Davut

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