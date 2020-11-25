POLİS SUÇA GEÇİT VERMİYOR

Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan çalışmalarda; Tecde Mahallesinde bir şahıstan 1 ruhsatsız tüfek ele geçirildi, Halep Caddesinde bir şahsın yapılan GBT sorgulamasında Malatya Asliye ceza ilamat masasınca alkol veya uyuşturucu maddenin etkisi altındayken araç kullanmak suçundan 6 ay kesinleşmiş cezası olduğu anlaşılmış, Hidayet Mahallesi’nde bir şahsın yapılan GBT sorgulamasında Diyarbakır 3.Ağır ceza mahkemesince uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma suçundan arandığı anlaşıldı, Dabakhane Mahallesinde bir işyerinde kumar oynadığı tespit edilen 4 şahsa toplam 4.900 TL idari para cezası uygulandı, İşletmeci şahıs hakkında kumar oynanması İçin yer ve imkân sağlamak suçundan adli işlem uygulandı. Paşaköşkü Mahallesinde bir ticari araçta yolcu olarak bulunan bir şahıstan 13.15 gram esrar ele geçirilmiş,Pasaköşkü Mahallesi’nde bir ticari araçta yolcu olarak bulunan bir şahıstan 1966 yapımı özel yapım tabanca ve bu tabancaya ait 3 adet fişek ele geçirilmiş, İnönü Caddesi’nde bir şahsın GBT sorgusunda Malatya Çocuk Mahkemesince Hırsızlık suçundan arandığı anlaşılmış, Hidayet Mahallesi’nde bir araç içerisinde bir şahsa ait 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirilmiş, Yaka Mahallesi Dilek yolu üzerinde bir şahıstan 4,14 gram esrar ele geçirilmiş,Alacakapı Mahallesi’nde bir şahsın GBT sorgusunda Malatya 11.Asliye Ceza Mahkemesince “Kullanmak İçin Uyuşturucu Veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak'' suçundan arandığı anlaşılmış,Büyükhüseyinbey Mahallesi Atatürk Caddesi civarında bir şahsın üzerinden 1 Ruhsatsız tabanca ve 13 fişek ve 1 kesici alet ele geçirilmiş,Yaka Mahallesi Dilek yolu üzerinde bir şahıstan bir tüfek ele geçirildi,Kavaklıbağ Mahallesinde bir ikamette, fuhuş yaptığı tespit edilen, bir bayan iki erkek toplam üç şahsa idari para cezası yazıldı.

FUHUŞA AF YOK

Öte yandan Aslanbey Mahallesinde bir araç içerisinde bir pompalı tüfek ve 2 fişek ele geçirildi. Kavaklıbağ Mahallesinde bir ikamette, fuhuş yaptığı tespit edilen bir transeksüel ve bir erkek toplam 2 şahsa fuhuş konusu ile ilgili idari işlem yapıldı. Çavuşoğlu Mahallesinde dur ikazımıza uymayarak kaçan bir araç alınmış sürücü O. Ç. isimli şahsa trafik, sokağa çıkma yasağı ve maskeden idari işlem yapılmış ayrıca 15 gr kanobiyonit ve 0,64 gr metamfetamin ele geçirildi.

( Haber Merkezi)