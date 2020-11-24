24 Kas 2020 - 22:00- Yaşam

İstikrar Öğretmenlerin Yetiştirdiği Nesiller Sayesindedir

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Yönetim Kurulu Üyesi, Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı Şevket Keskin, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, “İstikbal, istiklal ve istikrar öğretmenlerin yetiştirdiği nesiller sayesindedir.” dedi.