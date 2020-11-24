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24 Kas 2020 - 22:00- Yaşam G: 24 Kas 2020 - 16:57

 İstikrar Öğretmenlerin Yetiştirdiği Nesiller Sayesindedir

 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Yönetim Kurulu Üyesi, Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı Şevket Keskin, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, “İstikbal, istiklal ve istikrar öğretmenlerin yetiştirdiği nesiller sayesindedir.” dedi.
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Keskin 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında şu ifadeleri kaydetti;

Toplumun geleceğine yön veren, yetiştirdikleri kuşaklarla çağdaşlaşma çabalarına öncülük eden öğretmenlerimiz aydınlığın simgesidir.
Bir milletin kendini geliştirmesi ve refah seviyesini yükseltmesi ancak öğretmenlerin ortaya koyabileceği ilim ve bilgi sayesindedir.
İstikbal, istiklal ve istikrar öğretmenlerin yetiştirdiği nesiller sayesindedir. Bu nedenle dünyanın en kutsal mesleğini öğretmenler üstlenmiştir.
Covid-19 sürecinin biran önce bitmesini ve öğretmenlerimizin öğrencileri ile buluşmalarını diliyorum.
Sevgi ve fedakarlık timsali olan öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü içten duygularla kutluyorum.

(Bülten)

 

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24 Kas 2020 - 22:00 Malatya- Yaşam

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