DGS Ek Yerleştirme Sonuçları Açıklandı!

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün konuyla ilgili olarak bir açıklama yaptı. Aygün yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Değerli DGS adaylarımız, 5-11 Kasım tarihleri arasında tercihlerini aldığımız 2020-DGS ek yerleştirme sonuçları açıklanmıştır. Sonuçlarınıza http://sonuc.osym.gov.tr adresimizden ulaşabilirsiniz” ( Haber Merkezi)