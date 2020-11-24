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24 Kas 2020 - 20:00- Eğitim G: 24 Kas 2020 - 15:49

DGS Ek Yerleştirme Sonuçları Açıklandı!

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Malatya’da öğrencilerin büyük bir merakla beklediği DGS ek yerleştirme sonuçları açıklandı!
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ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün konuyla ilgili olarak bir açıklama yaptı. Aygün yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

 “Değerli DGS adaylarımız, 5-11 Kasım tarihleri arasında tercihlerini aldığımız 2020-DGS ek yerleştirme sonuçları açıklanmıştır. Sonuçlarınıza http://sonuc.osym.gov.tr adresimizden ulaşabilirsiniz” ( Haber Merkezi)

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24 Kas 2020 - 20:00 Malatya- Eğitim

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