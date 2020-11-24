Malatya’da deprem konutlarının yapımında kullanılan kamyondan mazot hırsızlığı yapıldı.
Edinilen bilgiye göre, Malatya merkez ilçe Battalgazi Orduzu Mahallesi Gelincik Tepesi TOKİ deprem konutlarında kullanılan kamyondan 40 litre mazot çalındı. Battalgazi Polis Merkezi Amirliği ekibi tarafından olayın şüphelisi S. Ö. isimli şahıs yakalanarak gerekli tahkikata başlandı.
24 Kas 2020 - 15:30- Asayiş Güncelleme: 24 Kas 2020 - 15:31
Mazot Çalındı
Deprem Konutlarının yapımında kullanılan kamyondan mazot çalındı.
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Malatya’da deprem konutlarının yapımında kullanılan kamyondan mazot hırsızlığı yapıldı.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.