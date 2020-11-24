Çoğu Vatandaş Tedbirleri Yerinde Buldu

Koronavirüs’ün yayılmasıyla birlikte Hükümetin yeniden birtakım tedbirler alarak kısıtlamalara gitmesine Malatyalılar çeşitli değerlendirmede bulundular. Birçok vatandaş tedbir kapsamında uygulanan kısıtlamaların yerinde olduğunu dile getirirken, bazı vatandaşlar ise, insanların kendi tedbirlerini kendilerinin alması gerektiğini söylediler.

İnsanların uyması halinde alınan tedbirlerin yeterli olduğunu belirten Mehmet Karaman isimli vatandaş, devletin bu kararları vatandaşın sağlığı için aldığını söyledi.

BİRBİRİMİZİ DÜŞÜNMELİYİZ

Farklı tedbirlerin de alınabileceğini ifade eden Karaman,

Ben 66 yaşındayım toplumun geneline bakıyorum korunanlar olduğu gibi böyle bir virüsün olmadığını söyleyenler de var. Korunmamız gerekir birbirimizi düşünmeliyiz. Senin bünyen güçlü olur benim ufak tefek sıkıntılarım olur bir kişi 40 kişiye sebep olur. Yağmur yağar çatını onarırsın, üstüne başına dikkat edersin çünkü hava soğuk ama boş verdiğin zaman işler farklı boyutlara geçer. Bu konuda farklı tedbirler de alınabilir.

diye konuştu.

AKŞAM 8’DEN SONRA HERKES EVİNDE

Sokağa çıkma yasağını saçma bulduğunu dile getiren Gökhan Sis isimli vatandaş da,

Zaman kısıtlamasını saçma buluyorum. Zaten akşam 8’den sonra herkes evinde. Sigara içme yasağını anlayabiliyorum çünkü bu durumu bahane ederek sigara içiyorlar.

dedi.

ÖNLEMLER YETERLİ OLABİLİR

Hükümetin bu durumu takip ettiğini ifade eden Mehmet Sülü isimli vatandaş ise,

Alınan tedbirler virüsün tamamen yok olabilmesi için uzun bir zamana yayılırsa önlemler yeterli olabilir. Kısa zaman içerisinde bu durumdan herhangi bir verim alamayız. Hükümetimiz bu durumu zaten takip ediyor ama bu durumu 1 ay gibi uzun bir süreye de yayabilir.

söylemlerinde bulundu.

BU DURUMA BİZLER DİKKAT ETMELİYİZ

Kısıtlamaları yeterli gördüğünü söyleyen Ahmet Tutak isimli esnaf da,

Hükümetimiz daha iyi bilir ama bence alınan tedbirler yeterli değil, ama ekonomiyi de düşünmek zorundalar o yüzden be esnaf olduğum için yeterli görüyorum. Bu bir kısıtlama değil hastalığın yayılmasını önlemeye çalışma. Eğer bu hastalık bitecekse yeni tedbirler de gelmeli ama bence yeni tedbirler alınsa da bu durum böyle devam edecek, bu duruma bizler dikkat etmeliyiz. Sigara yasağını ben iyi yönde değerlendiriyorum çünkü ben de sigara kullanıyorum ama sigara kullanmayan vatandaşlara zarar veriyoruz.

diye konuştu.

YASAKLAR BİRAZ DAHA UYGULANIRSA DAHA İYİ OLUR

Yasakların biraz daha artırılmasını isteyen Sibel Öves isimli vatandaş ise,

Ben alınan tedbirlerin yetersiz olduğunu düşünüyorum, biz bu hastalığı bu şekilde atlatamayız insanlar dolaşıyor, önlemleri vatandaşın kendisinin de alması gerekir. Sokakta sigara içilmesine karşıydım bu yasağın getirilmesi çok iyi oldu. Yasaklar biraz daha uygulanırsa daha iyi olur.

dedi.

ŞU AN NE DERSEK BOŞ

Koronavirüs’e karşı dikkatli olunması gerektiğini belirten Cafer Arslan isimli vatandaş da,

Yeni yeni başlayan tedbirler yeterli değil, şuan alınan tedbirlere belirli bir sürelik yasaklarda eklenmeli. Malatya ve ülke olarak bakacak olursak kötü durumdayız. Şu an ne dersek boş, dikkat etmek durumundayız. Şu anki yasakların 20 yaş altı veya 65 yaş üstü için uygulanması yeterli değildir hepimiz risk altındayız. Sağlık çalışanları ve mecburi yiyecek hizmetleri dışında bunların en azından 2 hafta kadar önüne geçmeliydik. Bu tür geçici tedbirlerin hiçbir zaman çözüm olacağını düşünmüyorum. Bu konuyla ilgili henüz bir ilaçta üretilmedi. Bunun en iyisi vatandaşın sosyal mesafeyi koruması.

ifadelerine yer verdi.

YASAKLARIN ATTIRILACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM

İnsanların tedbirlere uyduğunu kaydeden Aras Yılmaz isimli vatandaş da,

Ben bu yasakların aşamalı olarak attırılacağını düşünüyorum. Şu an da akşam yapılan yasaklar var ileriki süreçler de ben bunun gün içerisinde olacağını da düşünüyorum. Şimdilik alınan tedbirler yeterli gibi vatandaşlarımız şu anki tedbirlere uyuyor.

dedi.

BU DURUMU SİYASİ BİR YERE ÇEKMENİN ANLAMI YOKTUR

Virüsün yayılma şekline ve oranına bakacak olursak alınan tedbirler yeteli olmuyor” diyen Hikmet Nogay isimli vatandaş ise, “ Hükümet yetkilileri de bu durumun farkında ama insanları fazla sıktığınız zaman da bir anlamı kalmıyor ve inşalar da suçlayıcı yaklaşıyor. Bu süreç halk ve devlet olarak çift taraflı özellikle devlet kontrolü sağlayacak bu durum halka bırakılırsa keyfi hareketler sergilenecek. Oluşan bu sorun kimsenin suçu değil insanların sağlığı için devlet eğer tedbir alıyorsa u durum kabulümüzdür bu durumu siyasi bir yere çekmenin anlamı yoktur. Yaz dönemindeki tedbirler çok fazla yetersiz yazın düğünlere, taziyelere kural geldiği zaman devlet kesinlikle bu kuralları uyduracak. Bizler de aile olarak virüsü atlattık ve çok zor bir süreç ölenler oldu. Devletin bir kontrol sağlaması gerekiyor tabi ki de kurallar getirilecek. Ekonomi ve sağlık üzerinde devlet yapıcı olacak bizler de uyacağız. Bizlerin ortak paydası sağlıktır.

şeklinde konuştu.

İNSANLARIN BU SÜREDE DIŞARI ÇIKMAMALARI GEREK

İnsanların evlerinde kalması gerektiğini belirten Yaşar Ceyhan isimli vatandaş da, “Eksik, virüsün atlatılması için 15 gün yasakların konması, insanların bu sürede dışarı çıkmamaları gerek. Çalışan insanlar hariç diğer insanlar dışarı çıkmamalı. Ölü sayıları çok fazla oranda bu durumun hemen atlatılması için işi olan insanlar hariç diğer insanlar evlerinde kalmalı” dedi.

BU DURUMU GÖRMEZDEN GELEMEYİZ

Alınan tedbirleri olumlu gördüğünü söyleyen Abuzer Karadağlı isimli vatandaş ise,

Dünya üzerindeki ülkelere baktığım zaman olumlu değerlendiriyorum dünya üzerindeki ülkelere bakacak olursak dünyanın süper gücü Amerika, Almanya’nın bez parçası olan maskelerine tenezzül edecek duruma düştü ama Türkiye tam aksine yardım etti. Bu durumu görmezden gelemeyiz. Bir takım eksikler var ama şuan için durumu iyi görüyorum. Yeni yasakların gelmesi kaçınılmazdır yeni yasaklar gelmelidir.

ifadelerine kullandı.

BU DURUM HÜKÜMETLE OLACAK BİR ŞEY DEĞİL

İnsanların kendi tedbirlerini kendilerinin alması gerektiğini dile getiren Lokman Seyrek isimli vatandaş da,

İnsanlarımız kendi tedbirlerini kendileri almalıdır. Bu durum hükümetle olacak bir şey değil. Bir çay ocağına bakıldığı zaman bir masanın etrafına en az bir on kişi doluşmuş, gençler 3-5 kişi kol kola yürümeleri… İnsanlar biraz bilinçli olmalı bu durum bir kişiyle veya devletle olacak bir durum değil, devlet her insanın başına polis dikemez. Malatya gece hayatı olan bir şehir değil bu yüzden gece sokağa çıkma yasağının Malatya gibi bir şehri etkileyebileceğini düşünmüyorum. Kendini korumaktan bu kadar acizsen konuşacak hiçbir şey yok.

söylemlerini kullandı.

ALINAN TEDBİRİN PEK BİR ÖNEMİ YOK

Tedbirleri ilk olarak insanın kendisinin alması gerektiğini belirten Nazım Yaşar isimli vatandaş ise,

Alınan tedbirlere vatandaş uymadığı takdirde alınan tedbirin de pek bir önemi yok. O tedbiri ilk olarak kendimiz almalıyız. İnsan hayatının önemi söz konusu olduğu için önemseme yoksa istediği kadar tedbir ve önlem alınsın pek bir önemi yok. Bu durum bizleri çok fazla düzeyde etkileyecek özellikle geçen dönemlerden beri biliyorsunuz baya bir etkiledi ve hala da etkilemeye devam ediyor.

diye konuştu.

İNŞALLAH DAHA FAZLA DİKKAT EDİLİR

Alınan tedbirlere daha fazla dikkat edilmesini temenni eden Zehra Solmaz isimli vatandaş da, “Hükümetin aldığı tedbirler yeterli ama halkımızın yaptıkları yeterli değil, yanlış dikkat etmiyorlar. Hükümet daha ne yapsın ki, yani yapacağı hiçbir şey yok. Ek yeni tedbirler alınsa dahi halk böyle oldukça hiç kimse dikkat etmez. Vatandaşlar yeni yeni cezadan dolayı dikkat ediyor, inşallah daha fazla dikkat edilir” şeklinde konuştu.

Kübra Yılmaz isimli vatandaş ise,

Yani istendiği kadar kararlar alınsın ama bu süreçte hepimiz tüm vatandaşlar boğulduk ve kendimizi hemen dışarı atabilme uğraşı içerisindeyiz. ben de aynı durumdayım.

dedi.