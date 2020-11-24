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24 Kas 2020 - 12:30- Gündem

Güder, İnşaat Mühendislerinin Görüşlerini Aldı

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Belediye Başkan Yardımcısı Eyüp Sağlam ile birlikte Malatya İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Bedir Özten ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti.
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 Güder,

Bugün Mühendisler Odası Başkanımızı ve yönetimdeki arkadaşlarımızı ziyaret ettik. Battalgazi Belediyesi olarak bugüne kadar neler yaptık, bundan sonra ilimiz ve ilçemiz için daha neler yapabiliriz konusunda ve bu süreçte arkadaşlarımızın bizlere nasıl katkıları olacaktır bunların istişaresini yapmak için buradayız.

şeklinde konuştu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Bedir Özten,

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e ve ekibine odamızı ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Bu ziyaret bizleri memnun etti. Başkanımızla yerel yönetimlerin yetki ve sorumluluklarında olan yapılaşma, trafik, yol, içme suyu ve alt yapılar bizim inşaat mühendislerinin ana konularıdır. Bunların ilgili kentimizdeki sorun ve çözümler hakkında Osman Güder başkanımızla bilgi alışverişinde bulunacağız.

ifadelerini kullandı.

24 OCAK DEPREMİ

Battalgazi Belediyesi olarak Sivil Toplum Kuruluşlarıyla istişareye büyük önem verdiklerinin altını çizen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder,

Bugün Mühendisler Odası Başkanımızı ve yönetimdeki arkadaşlarımızı ziyaret ettik. Battalgazi Belediyesi olarak bugüne kadar neler yaptık, bundan sonra ilimiz ve ilçemiz için daha neler yapabilirizin konusunda ve bu süreçte arkadaşlarımızın bizlere nasıl katkıları olacaktır bunların istişaresini yapmak için buradayız. Gelişen ve gelişmekte olan ülkelerde yöneticilere yol göstermek adına ciddi katkılar sunmaktadır. Sivil toplum örgütleri gerçekten bizim için çok çok önemlidir. İlçemiz için yapılan çalışmaları bir seviye üste çıkarmak için arkadaşlarımızın önerilerini ve görüşlerini alacağız. Her zaman söylediğim bir konuyu bir kez daha belirtmek isterim. Kenti, kentte yaşayanlar ile beraber yönetmek lazım. Bunu yaparsanız başarı elde edebilirsiniz ancak. Maalesef şunu üzüntüyle belirtmek isterim ki; Malumunuz üzere ülke olarak 2019 sürecinde ekonomik bir sıkıntı, daha sonrasında ise deprem süreci yaşadık. Bundan hemen sonra ise tüm dünyanın karşı karşıya kaldığı bir pandemi süreci yaşamaya devam ediyoruz. Pandemi belki birçok çalışmamızı engellemiş oldu. Pandemi süreci de olsa ekonomik sıkıntı da olsa sonuçta hayat devam ediyor. Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın da dediği gibi, yeni normali oluşturup hayatımızı bu şekilde idame ettirmek lazım. Battalgazi Belediyesi olarak 2020 yılını yatırım yılı olarak düşünüyorduk. Maalesef 24 Ocak’ta yaşadığımız deprem ilçemizi kötü etkiledi. Sonrasında ise pandemi süreci nedeniyle vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılama adına ciddi bir efor sarf ettik. İnşallah bundan sonra daha güzel bir Battalgazi ve Malatya oluşturmak adına bizler büyük gayretler sarf edeceğiz.

dedi.

 (Bülten)

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24 Kas 2020 - 12:30 Malatya- Gündem

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