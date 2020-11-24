24 Kas 2020 - 12:30- Gündem

Güder, İnşaat Mühendislerinin Görüşlerini Aldı

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Belediye Başkan Yardımcısı Eyüp Sağlam ile birlikte Malatya İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Bedir Özten ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti.