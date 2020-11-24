Büyükşehir Seriye Bağladı!

Malatya Büyükşehir Belediyesi Voleybol Takımı 29 Kasım Pazar günü deplasmanda grup lideri Cizre Belediyespor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına başladı. Ligin yedinci haftasında geçtiğimiz Pazar günü sahasında Ordu ekibi Akkuş Belediyespor’u 3-0’lık skorla geçen turuncu yeşillilerde hedef grup liderini deplasmanda mağlup ederek avantaj sağlamak. İki maçı koronavirüs vakaları nedeniyle eksik olan Büyükşehir Belediyesi galip gelmesi halinde liderle arasındaki puan farkını 2’ye düşürecek. Malatya Büyükşehir Belediyesi Voleybol Takımı Antrenörü Muhammed Çatar hazırlıklarına başladıkları maçla ilgili olarak güçlü rakibe karşı sıkı şekilde hazırlanacaklarını söyledi.

PROFESYONEL ŞEKİLDE ATLATTIK

Çatar,

Kovid-19 sürecinden sonrası dönüşümüz ve toparlanmamız zor oldu. Karantina süresi ve devamındaki antrenmanlar bizi olumsuz etkiledi. 13 sporcumuzu bir arada tedavi ettik. Bir nevi kamp gibi oldu. Bütün ihtiyaçları kulübümüz tarafından karşılandı. Sağlık çalışanlarımıza sporcularım adına çok teşekkür ediyorum. Bu süreci profesyonel şekilde atlattık. Ama Akkuş Belediyespor maçında sahada çok güzel dönüş aldık. Üst üste dördüncü galibiyetimizi aldık. Grup lideri Cizre Belediyespor’a karşı zor bir müsabakaya çıkacağız. Hafta boyunca hazırlıklarımızı o maç için yapacağız. Sıkı şekilde hazırlanıyoruz. Özel önlemlerimiz olacak. Deplasmandan inşallah kazanıp geleceğiz. Hedefimize doğru yavaş yavaş gideceğiz. Şuan her şey istediğimiz gibi ilerliyor. Sporcularımızın sağlık durumları iyi. İnşallah memleketimizin desteğiyle hedeflediğimiz Efeler Ligi’ne yükseleceğiz.

şeklinde konuştu