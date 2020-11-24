Kaplan Kupaya Odaklandı!

Türkiye Kupasına 3.Tur’da dahil olan ve ilk maçında sahasında 3.Lig ekibi Artvin Hopaspor’u 2-0 mağlup ederek, bir üst tura çıkan Yeni Malatyaspor, 4.Tur’da Ankara ekibi Etimesgut Belediyespor ile karşılaşacak. Malatya Stadyumu’nda saat 13.00’de oynanacak olan Türkiye Kupası 4.Tur maçını İstanbul Bölgesi Üst Klasman Hakemi Onur Özütoprak yönetecek. Özütoprak’ın yardımcılıklarını İstanbul Bölgesi Üst Klasman Yardımcı Hakemi Bahtiyar Birinci ile Trabzon Bölgesi Üst Klasman Yardımcı Hakemi Cemil Tunç yapacak. Mücadelede, İstanbul Bölgesi Klasman Hakemi Sezer Yalçın ise dördüncü hakem olarak görev alacak.

2 GÜNLÜK İZİN

Öte yandan Süper Lige verilen milli arada çalışmalarını 13 Kasım’dan itibaren Malatya’da sürdüren Yeni Malatyaspor’da futbolculara verilen 2 günlük izin sona erdi. Geçtiğimiz hafta boyunca günde çift idmana çıkan futbolcular Cumartesi ve Pazar gününü aileleriyle birlikte geçirerek dinlenme fırsatı buldu. Bazı futbolcular günü birlik il dışına çıkarken bazıları tesislerde bireysel antrenmanlarına devam etti. Morallerin yüksek olduğu sarı kırmızılılar dün Nurettin Soykan Tesisleri’nde kupa maçının provasını yaptı. Taktik ve pas çalışması gerçekleştiren futbolcuların hırslı oluşu objektiflere yansıdı.