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24 Kas 2020 - 12:00- Spor

4. Turda İlk Maç Bugün

Yeni Malatyaspor’un Çarşamba günü Etimesgut Belediyespor ile karşılaşacağı Türkiye Kupası 4.Turu programında ilk maçlar bugün oynanacak.
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Türkiye Kupası'nda heyecan, bugün başlayacak 4. tur karşılaşmalarıyla kaldığı yerden devam edecek.
Türkiye Kupası 4. Eleme Turu maçları, bugün, yarın ve 26 Kasım Perşembe günü oynanacak. 24 Kasım Salı akşamı saat 21.00'de başlayacak mücadelede Fenerbahçe, Sivas Belediyespor'u konuk edecek. Türkiye Kupası 4. tur maçlarının programı şöyle:

BUGÜN
13.00 Gençlerbirliği-Kırşehir Belediyespor
14.30 Ankaraspor-Muğlaspor
14.30 Boluspor-Kahramanmaraşspor
14.30 Giresunspor-Niğde Anadolu FK
15.00 Denizlispor-Turgutluspor
17.00 Fatih Karagümrük-Esenler Erokspor
19.00 Adanaspor-Sakaryaspor
19.00 Bursaspor-1922 Konyaspor
21.00 Fenerbahçe-Sivas Belediyespor

25 KASIM ÇARŞAMBA
13.00 Bandırmaspor-Darıca Gençlerbirliği
13.00 Tuzlaspor-Sultanbeyli Belediyespor
13.00 Ankara Keçiörengücü-Kocaelispor
13.00 Yeni Malatyaspor- Etimesgut Belediyespor
14.30 İstanbulspor-Tarsus İdmanyurdu
14.30 Altınordu-Çorum FK
14.30 Eskişehirspor-GMG Kastamonuspor
15.00 Hatayspor-Karacabey Belediyespor
17.00 Gaziantep FK-Serik Belediyespor
19.00 Adana Demirspor-Afjet Afyonspor
19.00 FT Antalyaspor-Pendikspor
21.00 Çaykur Rizespor-Uşakspor

26 KASIM PERŞEMBE
13.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Ankara Demirspor
15.00 Kasımpaşa-24Erzincanspor
17.00 Kayserispor-Hekimoğlu Trabzon
19.00 Konyaspor-Manisa FK
21.00 Göztepe-Kırklarelispor

( HABER MERKEZİ)

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24 Kas 2020 - 12:00 Malatya- Spor

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