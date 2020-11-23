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23 Kas 2020 - 17:00- Sağlık G: 23 Kas 2020 - 16:19

Akciğer Kanserinin Yan Etkilerine ‘Pulmoner Rehabilitasyon’

Kanser, trilyonlarca hücreden oluşan insan vücudunun hemen hemen her yerinde başlayabilir. Normalde insan hücreleri, vücudun ihtiyaç duyduğu yeni hücreler oluşturmak için büyür ve bölünür. Hücreler yaşlandığında veya hasar gördüğünde ölürler ve yerlerini yeni hücreler alır.
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Ancak kanser geliştiğinde, bu düzenli süreç bozulur. Hücreler giderek daha fazla anormal hale geldikçe, eski veya hasarlı hücreler ölmeleri gerektiğinde hayatta kalırlar ve ihtiyaç duyulmadığında yeni hücreler oluşur. Bu ekstra hücreler durmadan bölünebilir ve tümör adı verilen büyümeler oluşur. Hayati tehlikeye en fazla neden olan kanser türü olarak ise akciğer kanseri olarak biliniyor. Bu sorunun erken teşhisi büyük önem taşıyor. Bu kapsamda farkındalık yaratmak amacıyla 17 Kasım ‘Dünya Akciğer Kanseri Günü’ olarak kutlanıyor.

Vücudun belirli bir bölümündeki hücrelerin kontrolsüz şekilde büyüdüğü ve çoğaldığı bir durum olan ‘Kanser’ yüzden fazla hastalık grubunun da genel adı olarak karşımıza çıkıyor. Her yıl dünyada 12 milyondan fazla insanda görülen bu problem, ölümcül hastalıklar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Dünyada insanları etkileyen en yaygın kanser türünün ‘Akciğer Kanseri’ olduğunu dile getiren Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Serap Latif Raif,

Sorunu yaşayan kişiler tedavilerin yanı sıra kanser nedeniyle akciğer fonksiyonlarında azalma yaşayabilirler. Bu durum bireylerin hayat kalitesini daha da düşürebilirken nefes darlığı, yorgunluğu azaltma ve fonksiyonel kapasiteyi ve yaşam kalitesini artırma konusunda ise ‘Pulmoner Rehabilitasyon’ büyük önem taşıyor.

dedi.

SOLUNUM SIKINTILARINDA ÇÖZÜM OLUYOR

Türkiye’nin akciğer kanseri sıklığında dünyada ilk 10 ülke arasında yer aldığını belirten Romatem Bursa Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Serap Latif Raif,

Kendini hemen göstermeyen sinsice kendini gösteren bir hastalık olarak karşımıza çıkıyor. Tedavi süreci ise zorlu bir süreci oluşturuyor. Bu sorun, solunum işini gerçekleştiren akciğerlerimizin kapasitesinin de azalmasına neden olur. Bu azalma ile birlikte kişilerde nefes darlığı, yorgunluk, huzursuzluk gibi birçok problem ortaya çıkabilir. Bu kapsamda ise son yıllarda daha da önem kazanan akciğer kanseri, koah gibi sorunlarda solunum sıkıntısı yaşayabilecek kişilere uygulanan ‘Pulmoner Rehabilitasyon’ büyük önem kazandı. Bu teknik ile nefes kalitesini arttırma, ağrıları azaltma, yutkunma sorunlarını giderme, günlük fiziksel aktiviteleri yapabilme gibi birçok fayda sağlıyor. Amaç tedavinin yan etkilerini azaltmaya çalışırken kişinin olumsuz etkilerden uzak tutarak motivasyonunu güçlü tutmak.

ifadelerini kullandı.

ONKOLOJİ REHABİLİTASYONU KİŞİLERİN YAŞAMA KATILIMINI ARTTIRIYOR

Dr. Raif, sözlerini şöyle sürdürdü:

Kanser ve tedavisi genellikle fiziksel, psikolojik ve bilişsel sorunlara neden olur. Bu sorunlar günlük aktiviteler yapmayı veya işe dönmeyi zorlaştırabilir. Ayrıca sağlığınız üzerinde kalıcı bir etkisi olabilir. Onkoloji rehabilitasyonu, kanser tedavisi sırasında ve sonrasında ortaya çıkabilecek bu sorunlara yardımcı olabilir. Bu yöntemin amacı, kişilerin bağımsızlıklarını en üst düzeye çıkarmak, yaşam rollerini olabildiğince sürdürmek ve yaşam kalitelerini iyileştirirken bu rahatsızlıkta en büyük rol oynayan moral motivasyonu da en üst düzeye çıkarmak

( Haber Merkezi)

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23 Kas 2020 - 17:00 Malatya- Sağlık

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