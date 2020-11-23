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23 Kas 2020 - 14:00- Spor G: 23 Kas 2020 - 13:01

Testlerde Şeffaflık Vurgusu

Yeni Malatyaspor Kulübü son zamanlarda ulusal medyada sık sık yer alan Kovid-19 vaka sayılarının arttığı yönündeki haberlere yazılı açıklamayla tepki gösterdi. Sarı kırmızılı kulüp koronavirüs testi pozitif çıkan sadece bir futbolcusunun olduğunu duyurdu.
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Yeni Malatyaspor sosyal medya hesabından paylaşılan bilgi notunda,

Nevzat Dindar isimli spor yorumcusunun kulübümüzde 6 koronavirüs vakası olduğu yönündeki mesnetsiz iddiaları üzerine kulübümüz tarafından zorunlu bir açıklama yapma gereği doğmuştur. Kulübümüzde iddia edildiği gibi altı futbolcu değil, sadece bir futbolcumuzun koronavirüs testi pozitif sonuçlanmış olup, bu futbolcumuzun tedavi ve izolasyon süreci evde devam etmektedir. Ayrıca kulübümüz şeffaf ve bağımsız hastanemiz, Turgut Özal Tıp Merkezi Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından teste tabi tutulmaktadır. Kaynağı dedikoduculara dayanan, bu tarz asılsız haberlerle kamuoyunu yanıltan ve yanlış yönlendiren spor yorumcusunu özür dilemeye davet ediyoruz.

ifadelerine yer verildi.

HABER MERKEZİ

# yeni malatyaspor, Kovid-19 vaka, Nevzat Dindar, turgut Özal tıp merkezi, eğitim ve araştırma hastanesi, futbol, tff, eğitim, haber, koronavirüs, spor

23 Kas 2020 - 14:00 Malatya- Spor

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