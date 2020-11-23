Testlerde Şeffaflık Vurgusu

Yeni Malatyaspor sosyal medya hesabından paylaşılan bilgi notunda,
Nevzat Dindar isimli spor yorumcusunun kulübümüzde 6 koronavirüs vakası olduğu yönündeki mesnetsiz iddiaları üzerine kulübümüz tarafından zorunlu bir açıklama yapma gereği doğmuştur. Kulübümüzde iddia edildiği gibi altı futbolcu değil, sadece bir futbolcumuzun koronavirüs testi pozitif sonuçlanmış olup, bu futbolcumuzun tedavi ve izolasyon süreci evde devam etmektedir. Ayrıca kulübümüz şeffaf ve bağımsız hastanemiz, Turgut Özal Tıp Merkezi Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından teste tabi tutulmaktadır. Kaynağı dedikoduculara dayanan, bu tarz asılsız haberlerle kamuoyunu yanıltan ve yanlış yönlendiren spor yorumcusunu özür dilemeye davet ediyoruz.
ifadelerine yer verildi.
HABER MERKEZİ
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.