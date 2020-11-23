23 Kas 2020 - 14:00- Spor

Testlerde Şeffaflık Vurgusu

Yeni Malatyaspor Kulübü son zamanlarda ulusal medyada sık sık yer alan Kovid-19 vaka sayılarının arttığı yönündeki haberlere yazılı açıklamayla tepki gösterdi. Sarı kırmızılı kulüp koronavirüs testi pozitif çıkan sadece bir futbolcusunun olduğunu duyurdu.