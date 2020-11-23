Yeni Malatyaspor Türkiye Kupası 4. Tur’unda 25 Ekim Çarşamba günü Ankara ekibi Etimesgut Belediyespor’u konuk edecek. Süper Lig’de ilk 10 içinde kalıp kupada gidebildiği yere kadar ilerlemek isteyen Kaplanlar bu maçın hazırlıklarına dün gerçekleştirdiği antrenmanla devam etti. Milli araya Denizlispor galibiyetiyle girip uzun arayı moralli geçiren Yeni Malatyaspor’da hedef Etimesgut engeli karşısında hata yapmamak. Nurettin Soykan Tesisleri’nde Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleşen dün ki antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan sarı kırmızılılar ardından çeşitli pas organizasyonları gerçekleştirdi. Daha sonra gruplara ayrılan futbolcular çift kale maçla idmanı tamamladı. Yurtdışında bulunan yabancı oyuncular Christian Cueva, Youssouf Ndayishimiye, Issam Chebake, Afriyie Acquah ve Teenage Hadebe dün ki antrenmana katılmadı. Kaplanlar bugün yapacağı idmanla Etimesgut Belediyespor maçı hazırlıklarına devam edecek.
23 Kas 2020 - 13:30- Spor Güncelleme: 23 Kas 2020 - 12:53
Kaplan Tempoyu Artırdı
Süper Lig’in dokuzuncu haftasını bay olarak maç yapmadan geçiren Yeni Malatyaspor’da kupa mesaisi sürüyor. Ligde ve kupada ilerleyebileceği yere kadar gitmek isteyen sarı kırmızılılar hafta içi sahasında karşılaşacağı Etimesgut Belediyespor’u engelinde hata yapmak istemiyor.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.