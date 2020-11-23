Yeni Kısıtlamalar İle Denetimlere Hız Verildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın korona virüs nedeniyle yeni tedbirleri açıklamasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından genelge yayımlandı. Genelgeye doğrultusunda gece saat 20.00 itibariyle bazı iş yerlerine yönelik çeşitli kısıtlamalar uygulanacağı açıklandı. Genelgede belirtilen saat itibariyle Malatya'da da iş yerleri denetledi. Polis ekipleri kent merkezinde kafe, lokanta, restoran, berber ve kuaförleri gezerek kısıtlamanın başladığını hatırlattı. İş yeri sahiplerine bilgi de veren ekipler, kurallara uyulmadığı takdirde cezai işlem uygulanacağını söyledi.
SAAT 10.00 İLE 20.00 ARASINDA HİZMET VEREBİLECEK
Saat 20.00 itibariyle Malatya'da alışveriş merkezleri, marketler, berberler, kuaförler ve güzellik merkezleri sabah saat 10.00’a kadar kapatılacak ve gündüz ise saat 10.00 ile 20.00 arasında hizmet verebilecek. Kafe, restoran, pastane, kafeterya gibi yeme ve içme yerleri ise saat 20.00 itibariyle sadece telefonla ya da online olarak sipariş alabilecek. Saat 10.00 ile 20.00 arasında ise gel al şeklinde hizmet verecek şekilde açık olabilecek.
( İHA)
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.