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23 Kas 2020 - 11:30- Gündem G: 23 Kas 2020 - 10:23

Orduzu’da Asfalt Mesaisi

Battalgazi Belediyesi, asfalt çalışmalarına devam ediyor. Ekipler, Orduzu Mahallesi’nde sıcak asfalt serimi gerçekleştirdi. 
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İlçe genelinde yol yapım ve yenileme çalışmalarını sürdüren Battalgazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, sorumluluk bölgelerindeki farklı noktalarda durmaksızın sürdürdüğü çalışmalarla muhtar ve vatandaşların taleplerini hızla karşılıyor. İlçede birçok noktasında devam eden çalışmalara bir yenisini daha ekleyen ekipler, vatandaşlara sağlıklı, konforlu ve kaliteli ulaşımın sağlanması amacıyla geçen hafta başlatmış olduğu çalışmalar kapsamında Orduzu Mahallesi Elmasuyu caddesi Batur sokakta sıcak asfalt serimi çalışmalarını tamamlayarak, vatandaşın hizmetine sundu. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, çalışmaları yerinde inceleyerek, birim müdürlerinden bilgiler aldı. Başkan Güder, ilçede titizlikle yürütülen çalışmalar sonucunda vatandaşların konforlu ve kullanışlı yollara kavuştuğunu aktardı.

Battalgazi Belediyesi’nin hizmetlerinden memnun olduklarını vurgulayan mahalle sakinlerinden Mikail Batur isimli vatandaş, şunları söyledi:

Yaklaşık 30 yıldır buradayız. Mahallemize önce kilit taşı yapıldı. Yapılan kilit taşlarından dolayı evlerimiz hep rutubet alıyordu. Çok şükür taşlar söküldü. Şuan sıcak asfalt dökülüyor. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’den sonra hizmetler artık kaliteli bir şekilde geliyor. Battalgazi Belediyemizin hizmetlerinden memnunuz. Başkanımızı da seviyoruz. Allah işini gücünü rast getirsin.” derken, Selma Batur isimli mahalle sakini ise “Yollarımız önce çok kötüydü. Yollarımız taş olduğu için çok rutubet oluyor ve sürekli taşlar yerinden kalkıyordu. Battalgazi Belediyesi tarafından yolumuz asfaltlanıyor. Mahallemize hem doğalgazımız geldi hem de yolumuz yapılıyor. Allah razı olsun. Başkanımız mahallemiz ile yakından ilgileniyor. En önemlisi bir sıkıntımız olduğu zaman Osman Güder başkanımızın yanına rahatça gidebiliyoruz. Yapmış olduğu hizmetten memnunuz. Allah kendisinden razı olsun. Teşekkürlerimizi sunuyoruz.

şeklinde konuştu.

Yapılan asfalt serimi ile mahallede rahatça bisiklet sürdüğünü belirten Ömer Efe isimli bir çocuk ise

Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder’e teşekkür ederiz. Artık daha rahat bir şekilde bisiklet sürebileceğiz. Daha rahat top oynayabileceğiz. Kendisini çok ama çok seviyoruz.

dedi.

 EN ÜCRA KÖŞEYE BİLE HİZMET GELİYOR

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e teşekkürlerini ileten Orduzu Mahallesi muhtarı Abuzer Ekin,

Gerek 24 Ocak depremi gerekse de koronavirüs sonrası Battalgazi Belediyemiz her daim bizlerin yanında oldu. Belediyemizin çalışmalarından memnunuz. Sezon sonu olmasına rağmen ekipler, çalışmalarına aralıksız şekilde devam ediyor. Çalışmalarından dolayı başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum. Başkanımız ile sürekli irtibat içindeyiz. Her daim bizlerin yanında Orduzu mahallemizin ücra köşelerine yıllardır asfalt gelmemişti. Başkanımız Osman Güder’in göreve gelmesiyle Orduzu’muzun en ücra yerlerine kadar artık asfalt getiriyor.

ifadelerini kullandı.

 AMACIMIZ VATANDAŞA HİZMET ETMEK

Battalgazi Belediyesi olarak tek amaçlarının vatandaşa hizmet olduğunun altını çizen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder,

Amacımız vatandaşa hizmet etmek. Orduzu mahallemizi ilçemizin en prestijli mahallelerinden bir tanesi haline getireceğimize dair söz vermiştik. Göreve gelir gelmez Orduzu bölgemiz başta olmak üzere ilçe genelinde imar çalışmalarına başladık. Şükürler olsun ki imar çalışmalarımızı tamamladık. Vatandaşlarımızın arazileri de imar çalışmalarımızla hak ettiği değeri buldu. Malumunuz Orduzu bölgemizde bulunan Gelincik Tepesi’ne bin 500 üzeri deprem konutlarının yapımı devam ediyor. Gelincik Tepesi’nin büyük bir alt merkez olması noktasında 3 bin dönümlük bir alan rezerv alanı olarak belirlendi. Orduzu mahallemizin gelişmesi için elimizden gelen tüm çalışmaları ortaya koyuyoruz. Yine Orduzu bölgemize ekonomik, sosyal, eğitim ve gençlik alanında çok güzel çalışmalarımız olacak. İnşallah Orduzu hak etmiş olduğu değere ulaşmış olacak. Bizler bu makamlarda vatandaşlarımıza hizmet için varız. Bizim tek amacımız vatandaşlarımıza hizmet etmek. İnşallah hizmetlerimizde dur durak bilmeden, yolumuza devam edeceğiz. Yapılan çalışmalar Orduzu’ya hayırlı ve uğurlu olsun.

dedi.

(Bülten)

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23 Kas 2020 - 11:30 Malatya- Gündem

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