“Vatandaş Evine Ekmek Götüremiyor”

DEVA Partisi Malatya İl Başkanı Onur Güneş BUSABAH TV ‘de her hafta yayınlanan ‘ Siyaset Ajandası’ programında BUSABAH gazetesi Yazı İşleri Müdürü Sinem Hatun Davut’un sorularına yanıt verdi. Başkan Güneş, vatandaşın ve esnafın her geçen gün biraz daha fakirleştiğine dikkat çekerek şu anda vatandaşın en önemli sorununun geçim sıkıntısı ve işsizlik olduğuna dikkat çekti.

Başkan Güneş, konuyla ilgili yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kaydetti:

Dışarı çıkıp şehrin diğer semtlerine baktığımızda gıda sıkıntısı çeken, geçim sıkıntısı çeken insanlarımızı görüyoruz. Bunlarla ilgili sosyal devlet ilkesinin tam olarak yerine getirilmediği fikrindeyim. En zengin kesim ile en fakir kesim arasında bir makasın çok fazla açıldığını görüyoruz. Sorunlar farklı boyuta vararak insanlarımız mutsuzlaşıyor. Refah düzeyi düşük olunca düşünme yeteneğini, üretme yeteneğini de kaybediyor. Vatandaşlarımızla kuruluşumuzdan bu yana görüştüğümüz de ekonomik olarak çok zor durumdayız şikâyetlerini çok fazla alıyoruz.

YENİ ALINAN KISITLAMA KARARLARI

Hükümetin aldığı son kararları da değerlendiren Güneş,

Pandemi nedeniyle hükümet yeni kararlar aldı. Pandemi nedeniyle vefat eden vatandaşlara Allahtan rahmet ve tedavisi devam eden vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum. Bu konuyla ilgili olarak devlet yetkililerimiz ve bilim adamlarımız da vatandaşlarımızı uyarıyor. Dünyada maalesef vefat eden sayısı çok fazlalaşmakta hükümet ilk başta bu durumu çok iyi yönetmişti ama maalesef şu an görüyoruz ki vaka sayıları çok fazla şuan milletimizin açıklanan değerler de bu durumu çok fazla önemsemediği gibi bir kanaat oluşuyor. Vatandaşlarımızın özellikle sosyal mesafe, hijyen kurallarına dikkat etmelerini istirham ederim.

şeklinde konuştu.

ESNAFA DESTEK SAĞLANMALI MESAJI

Son alınan karaların özellikle esnafı çok derinden etkileyeceğine bu nedene esnafa yardım yapılmasını gerektiğine dikkat çeken DEVA Partisi Malatya İl Başkanı Onur Güneş, “Esnaflarımız açısından verilen son kararları değerlendirdiğimiz de ekonomik anlamda ciddi yükler oluşmaya başladı, çünkü ciddi yük, bu işletmeler de personel çalıştıranlar var. Hükümetin tedbir hareketlerini almasını doğru buluyorum ama yeterli kadar tedbir alınmadığını düşünüyorum. En azından açlık sınırına yakın da bir yardım da bulunulabilirdi” şeklinde konuştu.

“MİLLETİMİZ SON 2 YILDIR EKONOMİK KRİZ YAŞIYOR”

“Partimizin 9 Temmuz’da bize görevi tebliğ edildi kurucu heyetimizin yoğun çalışmaları sonrası 11 ilçemiz de teşkilatlanmalarımızı tamamladık.”

diyen Güneş, su sözlerle açıklamalarını sürdürdü:

Daha sonra 6 ilçemiz de kongremizi yaptık, daha sonra hızlı bir şekilde il kongremizi tamamladık bu durum 2.5 3 ay içerisinde gerçekleşmiş oldu akabinde yetkili kurumlarımızı tamamladık, bu hafta itibari ile de kendimizi halkımıza ifade etmek üzere basın kuruluşlarımızı, televizyonlarımızı ziyaret ettik. Meslek odalarımız, kamu kurum ve kuruluşlarımızı ziyarete başlayacağız. Genel başkanımızın esnaf ziyareti sırasında gerçekten milletimizin son iki yıla yakın bir süredir ciddi bir ekonomik kriz yaşamakta; dövizdeki dalgalanma ve sert düşüşlerle, faizdeki istikrarsızlık durumuyla piyasa etkilenmekte.

MALATYA’NIN SORUNLARINI SIRALADI

Malatya en önemli sorununun deprem olmasına dikkat çeken DEVA Partisi Malatya İl Bakanı Onur Güneş,

Malatya’nın acilen çözüm bekleyen problemi Malatya’mız birinci derece deprem bölgesi üzerinde bulunuyor. Birçok ilçemiz ciddi anlamda etkilendi. Bu konuyla ilgili olarak acil sorunumuz dün deprem olmuştu, maalesef bilim adamlarının ifade ettiklerine göre bu bölge de yakın zamanda büyük bir depremin olacağı burada öncelikli sorunumuz yapı sorun envanterinin çıkarılması lazım.2011’de bir yapı denetim yönetmeliği yayınlandı. 2011’den sonra inşaatlar denetleniyor bu durum şu an ki süreçte hiç yoktan daha önemlidir. Ben bir vatandaş olarak denetlemelerin yapıldığını düşünüyorum ve denetlendiğini de görüyorum, aynı zaman da bunlar çevre ve şehircilik bakanlığına bağlı olarak denetim yapıyorlar. Bir vatandaş olarak soruyorum ki 2001 ve 2011 depreminden önce şehir merkezimizde ne kadar yapı var, kaç tanesi arsa, kaç tanesinin yıkılması gerekiyor, kaç tanesinin güçlendirilmesi gerekiyor. Bu detaylarla ilgili il yetkililerimizin bir fizibilite raporunun olması gerekir ama bildiğim kadarıyla yok, özellikle bu konuda hasarlı olan evlerdeki vatandaşların bilinçlendirilmesi, vatandaş deprem anında yapılması gerekenlerin anlatılması gerekir. Büyükşehir belediyesi alanının toplanma yeri olduğunu biliyorum. Hasarlı binalar tespit edilmesi. İkinci Problem ise: İstihdam sorunu, ülkemizin sorunu olduğu gibi bizim de sorunumuz Malatya’mız hizmet sektöründe 5. Veya 6. Sıralarda yer alıyor.

diye konuştu.

İstihdama yönelik projelerin üretilmesi gerektiğini söyleyen Güneş,

Pandemi nedeniyle kısa çalışma, ücretsiz çalışma dönemine girilmesi gibi durumlar nedeniyle bu sektörümüzde maalesef sıkıntı da, şu an da istihdama yönelik projeler üretilmeli. İnsanlarımızın evine ekmek götürebileceği alanların oluşturulması gerekiyor. Sabah saatlerinde ve akşam mesai bitiş saatlerinde maalesef trafik keşmekeş oluyor, bununla ilgili yolların otopark olarak kullanılmasından vazgeçilmeli bu konuyla ilgili olarak belediyelerimizin hızlı bir şekilde otoparklar ortaya koyması gerek. Yer tahsis edilerek, özel sektöre teşvik yapılabilir. Şehir merkezine bakacak olursak nizami bir otopark yok. Özel sektör bir şekilde teşvik edilmeli. Bu konuda harç alınmayarak vergi muafiyeti de sağlanabilir. Devlet yapamıyorsa bir şekilde özel sektörden bu hizmet alınmalıdır. Maalesef Türkiye’de çevre yolu olmayan tek il biziz diye düşünüyorum. Transit geçiş güzergâhı da trafiğin rahatlaması için şehrin dışına alınmalıdır. Andemi sürecinde ne azından esnek mesaiye geçilmelidir. Bu ayarlanabilirse şehrin akşam ve sabah trafiği kısmen de olsa çözülebileceğini düşünüyorum. Şöyle ki 2019 verilerine göre 175 bin emekli kaydı araç var. Yani her geçen gün araç sayısı artıyor ama yol yok tabii ki trafiğin artması kaçınılmaz. Tek yönlü yollara geçilmeli.

ifadelerini kullandı.

Güneş açıklamalarına şöyle devam etti:

“BUNU SAĞLAYAN YİNE ALİ BABACAN OLMUŞTU”

2008’de Amerika kaynaklı yaşanan küresel kriz de Türkiye’yi teğet geçti, bunu sağlayan yine Ali Babacandı. Milli gelirimiz de yüzde 25 binler de gerileme var ve hızla maalesef fakirleşerek alım gücümüzü kaybediyoruz. Eğer DEVA Partimize milletimiz yetki verirse ekonomiye bir güven gelecek, hukuka olan güven yeniden tesis edilecek. Sayın genel başkanımızın sürekli kongrelerde ifade ettiği üzere bir açıklamayla piyasalar güven gelecek. Basın için konuşacak olursak hakaret etmemek kaydıyla istediğiniz eleştirilerde bulunabilirsiniz, rahat düşünebilirsiniz. Özgürlüklerin alanı sonuna kadar açılacak. Gençlerimiz, insanlar düşündüklerini rahat bir biçimde ifade edemiyor. Bu da sistemden kaynaklanan bir sorun. Yetkililerin açıklama yaparak gençlere başkalarına hakaret etmemek, başkalarının özgürlük alanına girmemek kaydıyla istediğiniz şekilde düşünebilirsiniz, istediğinizi yazabilirsiniz, istediğinizi paylaşabilirsiniz denmeli.