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22 Kas 2020 - 18:02- Siyaset G: 22 Kas 2020 - 18:14

Sarıbaş’ın 'Malatya Valisi Uyuyor Mu?' Paylaşımına Yanıt!

İYİ Parti Malatya İl Başkanı Süleyman Sarıbaş sosyal medya hesabından Malatya Valisi Aydın Baruş’a yönelik paylaşımlarda bulundu.
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 '' Malatya Valisi uyuyor mu?” diye soran Sarıbaş, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yapmış olduğu okul onarım ihalelerinin olması gereken şekline uygun yapılmadığı ortaya pis kokular çıktığını iddia ederek, konunun takipçisi olacağını ifade etti. Konuyla ilgili olarak Malatya Valiliği tarafından da açıklama yapıldı.

Twitter hesabından 4 maddede açıklama yapan İYİ Parti İl Başkanı Süleyman Sarıbaş, okul onarım ihalelerinde usulsüzlüğün olabileceğini belirterek

“Halkımız emin olsun ki İYİ Parti iktidarında hepsinin hesabını soracağız”

şeklinde paylaşımlarda bulundu.

Süleyman Sarıbaş’ın sosyal medya hesabından attığı paylaşımlar şu şekilde:

Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünün yapmış olduğu okul onarım ihalelerinden ve bu onarımların projelerine uygun yapılıp yapılmadığından, Bu ihalelerde davetiye gönderilen müteahhitlerin seçilmesinden tutun da önce işi yaptırıp sonra adrese teslim ihaleler yapılıp yapılmadığından,Ortaya çıkan pis kokulardan haberinin olup olmadığını sorgulamak için, partimizde oluşturduğumuz bir mühendisler kurulu ile işleri yakinen incelediğimizi ve takip ettiğimizi bilmesini isteriz.Malatyalının hakkı olan tek bir kuruşun çarçur edilmesine, yandaş müteahhitlere peşkeş çekilmesine göz yummayacağımızı artık bilmeleri gerekir. Halkımız emin olsun ki İYİ Parti iktidarında hepsinin hesabını soracağız.

VALİLİKTEN YANIT GELDİ

Konu ile ilgili olarak Malatya Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

21 Kasım 2020 tarihli bazı basın ve yayın organlarında yer alan haber ve açıklamalarda, Malatya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yapılan okul onarım ihalelerinde usulsüzlük yapıldığına ilişkin iddialara yer verilmiştir.
Malatya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen; okul binaları depreme karşı güçlendirme işleri, okul binalarının yıkım işleri ve sağlık hizmet binalarının yapımına ilişkin bazı ihale işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiaları ile ilgili olarak araştırma yapmak üzere Valiliğimizin 28.09.2020 tarihli onayıyla Vali Yardımcısı görevlendirilmiştir.
Vali Yardımcısı tarafından hazırlanan Araştırma Raporunda; iddia konularının kapsamı ve teknik hususlar içermesi nedeniyle uzmanlık bilgisi ve tekniği ile incelenmesi gerektiği belirtilmesi nedeniyle, Valiliğimizin 11.11.2020 tarihli yazısıyla, iddialara ilişkin ihale işlemlerinde sorumluluğu olan görevliler hakkında ön inceleme ve disiplin soruşturması yapılması amacıyla İçişleri Bakanlığı’ndan Mülkiye Müfettişi görevlendirilmesi talep edilmiştir.
Yapılacak ön inceleme neticesinde, söz konusu ihalelerde usulsüzlük yapıldığının ve kamu zararına sebebiyet verildiğinin tespit edilmesi halinde sorumluluğu bulunan ilgililer hakkında gerekli yasal işlemler yapılarak konu yargıya intikal ettirilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

(BÜLTEN)

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22 Kas 2020 - 18:02 - Siyaset

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