KAPLAN TEMPOYU ARTIRDI

Yeni Malatyaspor Türkiye Kupası 4. Tur’unda 25 Ekim Çarşamba günü Ankara ekibi Etimesgut Belediyespor’u konuk edecek. Süper Lig’de ilk 10 içinde kalıp kupada gidebildiği yere kadar ilerlemek isteyen Kaplanlar bu maçın hazırlıklarına dün gerçekleştirdiği antrenmanla devam etti. Milli araya Denizlispor galibiyetiyle girip uzun arayı moralli geçiren Yeni Malatyaspor’da hedef Etimesgut engeli karşısında hata yapmamak. Nurettin Soykan Tesisleri’nde Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleşen dün ki antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan sarı kırmızılılar ardından çeşitli pas organizasyonları gerçekleştirdi. Daha sonra gruplara ayrılan futbolcular çift kale maçla idmanı tamamladı. Yurtdışında bulunan yabancı oyuncular Christian Cueva, Youssouf Ndayishimiye, Issam Chebake, Afriyie Acquah ve Teenage Hadebe dün ki antrenmana katılmadı. Kaplanlar bugün yapacağı idmanla Etimesgut Belediyespor maçı hazırlıklarına devam edecek.