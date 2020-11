Dürüst Davranmaya Çalıştım

Üç çocuk babası olan Veysel Karaçay, çocuklarıyla vakit geçirmekten keyif aldığını ve onlarla yakından ilgilendiğini söyledi. Karaçay,

Çocuklarla ilgilenmeyi çok severim. Çocuklarımla oturup sohbet ederim varsa bir problem onları dinlerim. Okula gittikleri zaman mutlaka okullarına giderim. Öğretmenleriyle konuşurum, ziyaret ederim. Herhangi bir sıkıntıları var mı yok mu sorarım, mutlaka takip ederim.

dedi.

BUSABAH gazetesine konuşan İş insanı Veysel Karaçay ile yaptığımız samimi röportaj ise şöyle:

O ZAMAN Kİ ŞARTLAR KISITLIYDI

-Veysel Karaçay kimdir ve nasıl bir çocukluk geçirdi?

“Ben Veysel Karaçay, 1978yılında Malatya’da doğdum ve burada yaşadım. Biz 7 kardeşiz 3 erkek 4 kız olmak üzere evin en küçüğü de benim. Aslımız Malatya’nın Yazıhan ilçesine bağlı Sinanlı Köyü orada doğdum. Çocukluğumda Malatya merkeze bağlı Zafer Mahallesinde geçti. Bizim çocukluğumuzda böyle market ve bakkallar çok yoktu. O zamanlar çikolata bile alamıyorduk. Şöyle bir örnek vereyim pantolonumuzu bağlamak için kemerimiz bile yoktu, düşmemesi için iple bağlardık. Ayakkabılarımız yırtık olurdu o zamanlar böyle güzel ayakkabılarımız olmazdı. O bakımdan şimdiki çocuklar ve gençler çok şanslı niye şanslılar, istedikleri her şeyi alabilme imkânlarına sahipler şu anda herkesin gücü yettiğince her şeyi alma imkânı var ama bizim zamanımızda böyle bir şey yoktu. Bize pantolon alınırdı, büyük alırlardı ki 3-4 sene o pantolonu giyebilelim diye keza ayakkabı da öyleydi. Rahmetli babam nakliye işi yapardı, kamyonları falan vardı. Evet, bazı imkânlarımız vardı ama yine de yokluk içinde büyüdük. Her istediğimizi istediğimiz zaman alamıyorduk, o zaman ki şartlar kısıtlıydı, şimdi ki gibi değil.

ÜNİVERSİTE SINAVINI KAZANAMAYINCA TİCARETLE UĞRAŞMAYA BAŞLADIM

-Kısaca eğitim hayatınızdan bahseder misiniz?

İlkokulu Fatih İlkokulu’nda okudum, Ortaokulunu Atatürk Orta Okulu’nda okudum daha sonra liseyi Malatya Lisesi’nde bitirdim. Üniversite okumak istedim ama ticaret hayatına atılınca üniversiteye gidemedim. Daha sonra bir iki kez tekrar üniversite sınavlarına girdim sonra kazanamayınca ticaretle uğraşmaya başladık.

İLK BAŞLARDA BİZE BİRAZ TUHAF GELİYORDU

-Bu sektöre nasıl başladınız? Neden başka sektör değil de telefon sektörü, özel bir ilgiden dolayı mı?

Ben bu işi başladığım zamanlar önce çağrı cihazları çıkmıştı. Daha sonra araç telefonları çıktı. Ardından cep telefonları çıkacak denildi. İlk başlarda bize biraz tuhaf geliyordu. Daha sonra teknolojideki gelişmeleri gördüğümüz için bende Akpınar Mahallesinde cep telefonu mağazası açtım. Bu dediklerim 1998 yılındaydı ve bende cep telefonu işine girdim. Bu işe ilk başladığım zamanlarda büyük telefonlar vardı, öyle şimdiki gibi küçük telefonlar yoktu. Ondan sonra baktık ki bizimde kendimizi geliştirmemiz lazım sonra Akpınar’daki dükkânın konumu gereği biraz ara sokaktaydı. Benim daha işlek bir caddeye çıkmam lazım dedim ve cadde üzerine geçtik. İşte o günden bugüne telefon işine devam etmekteyiz.

-Cep telefonun popüler olmadığı dönemlerde insanlar cep telefonuna nasıl bir ilgi gösteriyordu?

İlk zamanlarda insanlara cep telefonunu tanıttığımız zaman insanlara tuhaf geliyordu. Acaba böyle bir şey olur mu, gerçekten böyle bir şey var mı diye sorguluyorlardı. O zamanlar herkeste alamıyordu. Çünkü pahalıydı. Sonra insanlar yavaş yavaş alışmaya başladı. Bizlerde insanlarımıza anlatıyorduk o dönemde cep telefonunu, işte siz buradan mesaj atınca karşı taraf direkt görüyor diyorduk. Onlarda bize öyle şey mi olur diye söylüyorlardı. Böyle yavaş yavaş cep telefonu hayatımıza girdi. Bizde reklam yapıyorduk, broşür dağıtıyorduk.

DÜRÜST DAVRANMAYA ÇALIŞTIM

-İş hayatınızda başarılı olarak tanınıyorsunuz. Bu başarının sırrı nedir?

Mümkün olduğu kadarıyla insanlara satış yaparken dürüst davranmaya çalıştım. Sattığımız ürünün arkasında durduk, arızalı çıkan ürünlerde mümkün olduğu kadar elimizden geldiği kadar yapmaya çalıştık. Yapamadığımızı değiştirmeye çalıştık. İnsanları sadece bir kere gelip alışveriş yapacak gözüyle görmedik de sürekli bizden alışveriş yapacakmış gibi gördük ve ona göre müşterilerimizle ilgilendik. Gelen müşteriye ilgili ve alakalı davrandık. Yeri geldi beraber çay içtik yemek yedik. Yeri geldi kampanyalar düzenleyerek kontör alana dondurma dağıttık ya da mağazaların önünde okul çantası dağıttık. Bayağı promosyonlar verdik bu gibi işler yaptık. Ama ne olursa olsun dürüst olmak lazım sonuçta bizde gidip başka yerlerden alış veriş yapıyoruz. Yani karşınızdaki insandan size nasıl davranılmasını istiyorsanız sizde karşıdaki insana öyle hassa davranmalısınız.

-Veysel Karaçay nasıl bir babadır?

3 çocuk babasıyım. En büyük çocuğum 12 yaşında adı Ela, ortanca çocuğum 8 yaşında adı Baran ve en küçüğümüzde 2 yaşında adı Yaman çocuklarla ilgilenmeyi çok severim. Çocuklarımla oturup sohbet ederim varsa bir problem onları dinlerim. Okula gittikleri zaman mutlaka okullarına giderim. Öğretmenleriyle konuşurum, ziyaret ederim. Herhangi bir sıkıntıları var mı yok mu sorarım, mutlaka takip ederim.

-Ailenizde sizden başka bu işle ilgilenen var mı?

Şu anda benden başka yok amcamın çocukları da bu işe atılmışlardı, hatta onlar bizden daha önce atılmışlardı. Onlar bıraktı. Ailede bu işi ben yapıyorum.

-Çocuklarınızın da ileride bu işi yapmalarını ister miydiniz?

Çocuklarımın bu işi yapmasını istemem açıkçası onların okumalarını isterim.