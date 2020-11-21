21 Kas 2020 - 21:00- Gündem

Ali Babacan’dan Erdoğan’a Mesaj

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, güncel ekonomik ve finansal gelişmeleri DEVA Partisi Genel Merkezi’nde düzenlenen basın toplantısında değerlendi. Babacan, “Fakirleşmesine sebep olduğunuz milletimize de bir açıklama yapmak zorundasınız.