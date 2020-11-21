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21 Kas 2020 - 21:00- Gündem G: 21 Kas 2020 - 17:57

Ali Babacan’dan Erdoğan’a Mesaj

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, güncel ekonomik ve finansal gelişmeleri DEVA Partisi Genel Merkezi’nde düzenlenen basın toplantısında değerlendi. Babacan, “Fakirleşmesine sebep olduğunuz milletimize de bir açıklama yapmak zorundasınız.

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Adeta kibrit çakılıp yakılan 130 milyar dolarlık döviz rezervini, hazinenin 1 trilyon 860 milyar liraya çıkan borcunu, yaşanan tüm kayıpları, mağduriyetleri açıklamak zorundasınız.

şeklinde konuştu.

“Fakirleşmesine Sebep Olduğunuz Milletimize Açıklama Borçlusunuz”

Babacan, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Türkiye, dünyada en yüksek politika faizi uygulayan ülkelerden biri oldu. Merkez Bankası, dün politika faizini yüzde 10,25’ten yüzde 15’e yükseltti. Yani iki ayda Merkez Bankası’nın politika faizi yüzde 6,75 artmış oldu. Şu anda Türkiye, dünyada en yüksek politika faizi uygulayan ülkelerden birisi oldu. Merkez Bankası dünkü açıklamasında “Önümüzdeki dönemde parasal duruşun sıkılığı, enflasyonu etkileyen tüm unsurlar dikkate alınarak, enflasyonda kalıcı düşüş sağlanana kadar kararlılıkla sürdürülecektir” demiştir. Tercüme edelim; parasal sıkılaştırma demek, faizi artırmak demektir.
Merkez Bankası diyor ki; “faizi epeyce yükselttim, enflasyon düşene kadar da yüksek tutacağım” diyor. Yani yüksek faiz enflasyonu düşürecek diyor. Yüksek faiz vatana ihanettir’ diyordunuz, şimdi ne oldu? Daha birkaç gün öncesine kadar “faiz sebep, enflasyon neticedir” diyen ve dünkü kararla faizin yüzde 15’e yükseltilmesine onay veren Sayın Cumhurbaşkanına sesleniyorum, Sayın Erdoğan; siz “vatanı satmak, yüksek faizle, yüksek enflasyonla, kötü yönetimle, ülkenin ve milletin kaynaklarını heba etmekle olur” dediniz, siz “enflasyonun anası da babası da faizdir. Bunu bilmeyenler bilsin” dediniz. Siz, 24 Haziran cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce “siz bu kardeşinize yetkiyi verin, ondan sonra bu faizle nasıl uğraşılır göreceksiniz” dediniz. Eğer bugün yıllardır savunduğunuz bu tezin çöktüğü kabul ediliyorsa -ki faiz artırımı bu anlama gelmektedir- niçin bugüne dek bu yanlışta ısrar ettiniz? Niçin paramızı pul ettiniz? Bu milletin alın teriyle yıllardır biriktirdiği 130 milyar doların üzerindeki döviz rezervini iki yılda niçin ve ne uğruna heba ettiniz? Niçin döviz rezervimizi “eksi 39 milyar dolara” düşürdünüz? 2018 yılında partili cumhurbaşkanı olarak göreve başlayıp, en yakın akrabanızı ekonomi yönetiminin başına getirdiğiniz günden hazinenin borcu iki yılda neredeyse ikiye katlandı. Niçin ülkemizde her üç kişiden birisi işsiz ya da atıl? Senelerdir haksızca iftira attığınız, suçladığınız, hakkına girdiğiniz hatta miting meydanlarında yuhalattığınız arkadaşlarımızın hepsinin hakkını teslim etmeniz gerekmiyor mu? Eğer hak, hukuk, kul hakkı kavramları sizin için önemliyse, itham ettiğiniz, yuhalattığınız, rencide ettiğiniz tüm bu insanlardan helallik dilemelisiniz. Fakirleşmesine sebep olduğunuz milletimize de bir açıklama yapmak zorundasınız. Adeta kibrit çakılıp yakılan 130 milyar dolarlık döviz rezervini, hazinenin 1 trilyon 860 milyar liraya çıkan borcunu, yaşanan tüm kayıpları, mağduriyetleri açıklamak zorundasınız.

(Bülten)

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21 Kas 2020 - 21:00 Malatya- Gündem

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