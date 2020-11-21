Altın Fiyatları Ne Kadar Oldu?

Kapalıçarşı'da 453,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 453,70 liradan, 2 bin 988 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 9 liradan, 413,60 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 417,60 liradan, 2 bin 920 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 940 liradan, bin 460 liradan alınan Yarım Ziynet bin 470 liradan ve 730 liradan alınan Çeyrek Ziynet 735 liradan satıldı.
( İHA)
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.