21 Kas 2020 - 16:00- Siyaset

Esnaf Ekonomik Kriz İle Karşı Karşıya

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, pandemi sürecinde alınan önlemler çerçevesinde bugün kapanacak olan esnaflarla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Kiraz, esnafın birçok sıkıntı yaşadığını ifade ederek, esnafın ekonomik krizle karşı karşıya olduğunu söyledi.