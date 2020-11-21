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21 Kas 2020 - 16:00- Siyaset G: 21 Kas 2020 - 16:16

Esnaf Ekonomik Kriz İle Karşı Karşıya

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, pandemi sürecinde alınan önlemler çerçevesinde bugün kapanacak olan esnaflarla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Kiraz, esnafın birçok sıkıntı yaşadığını ifade ederek, esnafın ekonomik krizle karşı karşıya olduğunu söyledi.
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İçişleri Bakanlığının,  koronavirüs ile mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği genelge kapsamında uygulanacak tedbirlere ilişkin açıklamada bulunan Kiraz,

Pandemi süreci boyunca en büyük problemi yaşayan kesim esnaf kesimi oldu. Ekonomik olarak en büyük sıkıntıları yasayan esnaf kesimine kredi dışında tek kuruş destek verilmedi.

dedi.

Kiraz, başlayacak olan uygulamayla birlikte yeniden esnafın işyerini kapatacağını, geriye kalan birçok esnafın ise kısıtlı çalışarak, ciddi ciro kaybına uğrayacağını kaydederek,

Esnaf, hem ciro kaybına uğrayacak ve yeni bir ekonomik krizle karşı karşıya kalacak. Esnafa ‘kapat’ demek kolay, esnafın kapatması da kolay ama zor olan bir şey var oda esnafın evine nasıl ekmek götüreceği. Pandemi sürecinde elbette fedakârlık yapılması gerekiyor ama devlette biraz fedakârlık yapsın. Bu kadar fedakârlığa katlanan kesim olan esnafa mutlaka destek verilmelidir. Aksi takdirde işyerine kilit vuran esnaf açlıkla baş başa kalacaktır.

diye konuştu.

İŞ YAPAMAYAN ESNAF BU KREDİLERİN ÖDEMESİNİ NASIL YAPACAK?

Esnafın uzun süredir ciddi sorunlarla karşı karşıya olduğunu dile getiren Kiraz, sözlerini şöyle sürdürdü:

Esnafa ‘kapat’ çağrısı yaptığınız gibi esnafın evine nasıl ekmek götüreceği, bu süreçte ne yiyip içeceği konusunda da bir zahmet çalışma yapın. İktidarın esnafa yönelik açıkladığı kredi paketleri vardı. İşyeri kapalı olan, iş yapamayan esnaf bu kredilerin ödemesini nasıl yapacak? Bu kredileri alıp kullanan esnaf, sıkıntılı günler geçirdiği gibi bir de icrayla karşı karşıya kalacak. Bugün ‘kapanacak’ denilen bütün esnaf, 10 aydır iş yapamadığından kapalı zaten bunu bile göremiyorlar. ‘Kapatın’ dediğiniz kahveler, kır bahçeleri, oyun salonları, çay bahçeleri gibi işletmeler 10 aydır kapalı. İş yapamadıktan sonra işyerinin kapısının açık olması işyerinin açık olması anlamına da gelmiyor.

Kiraz, uzun süredir iş yapamayan esnafın borçlarını da ödeyemediğini ifade ederek,

Kapalı ve kısmi açık olan esnafın bir geliri olmayacağı gibi kira, Bağ-Kur primi, vergi gibi birçok gideri devam edecek.  Ayrıca, Malatya esnafı pandemi öncesi de deprem nedeniyle önemli problemler yaşamıştı. Bu nedenlerle acilen kredi dışında bir destek paketi açıklanmalıdır. Acı reçete artık esnafı canından bezdirmiş durumda. Hiç değilse bugünden yılsonuna kadar bir destek verilmesi artık kaçınılmazdır.

diyerek, sözlerini tamamladı.

(Bülten)

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21 Kas 2020 - 16:00 Malatya- Siyaset

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