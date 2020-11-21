YEŞİLTEPELİLERDEN OTOBÜS TEPKİSİ
Yeşiltepeliler MOTAŞ otobüslerinin geç geldiğini iddia ederek tepki gösterdiler. Pandemiden önce 10-15 dakikada bir otobüs olduğunu öne süren Yeşiltepeliler, şimdi otobüslerin gelme saatinin uzadığını öne sürerek, yetkililere çağrıda bulunarak, tepkilerini gazetemize dile getirdiler.
Sabahları işe giderken ve akşamları işten gelirken problem yaşadıklarını ifade eden Yeşiltepeliler, yağmurlu havada tam 40 dakika otobüs beklediklerini söyledi.
HALK ÜST ÜSTE BİNİYOR
Otobüs sefer sayılarının az olduğunu kaydeden Yeşiltepeliler,
O yağmurun altında, sığınacak bir yer de yok. Yanımızda bir durak var ve adı Sinema Durağı. Durağın üzeri açık olduğu içini içine giremiyoruz. Aylarca böyleyiz. Defalarca şikâyet ediyoruz, defalarca isyan ediyoruz hala yanı tas aynı hamamlar. Belediye halkına hizmet için vardır. Ancak belediyemiz söylediklerimizi kale bile almıyor. Özellikle MOTAŞ, eleştirileri hiç dikkate almıyor. Geçmiş dönemde görev yapan Enver Sedat Tamgacı, bir şikâyet olduğu zaman dikkate alır, o problemi gidermek için elinden geleni yapardı. Ama şu andaki yönetim ne görüyor ne de duyuyor. Bizler araç sayısının çoğaltılmasını istiyoruz. Belki yolcu sayısı az diye otobüsleri vermiyorlar. Bu sefer de halk üst üste biniyor. Bu daha çok zararlı. Bizler artık sesimizin duyulmasını istiyoruz.
şeklinde konuştular.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.