21 Kas 2020 - 15:30- Gündem

“MOTAŞ, Eleştirileri Hiç Dikkate Almıyor”

Yeşiltepeliler, otobüs sefer sayılarının azlığına tepki göstererek, yetkililere çağrıda bulundular. 15 dakikada bir sefer sayısı olan otobüsleri artık 40 dakikaya kadar beklediklerini öne süren Yeşiltepeliler, “Defalarca şikâyet ediyoruz, defalarca isyan ediyoruz hala yanı tas aynı hamamlar. Belediye halkına hizmet için vardır. Ancak belediyemiz söylediklerimizi kale bile almıyor. Özellikle MOTAŞ, eleştirileri hiç dikkate almıyor” dedi.