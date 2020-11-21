Busabah Malatya Busabah Malatya
21 Kas 2020 - 15:30- Gündem G: 21 Kas 2020 - 15:56

“MOTAŞ, Eleştirileri Hiç Dikkate Almıyor”

Yeşiltepeliler, otobüs sefer sayılarının azlığına tepki göstererek, yetkililere çağrıda bulundular. 15 dakikada bir sefer sayısı olan otobüsleri artık 40 dakikaya kadar beklediklerini öne süren Yeşiltepeliler, “Defalarca şikâyet ediyoruz, defalarca isyan ediyoruz hala yanı tas aynı hamamlar. Belediye halkına hizmet için vardır. Ancak belediyemiz söylediklerimizi kale bile almıyor. Özellikle MOTAŞ, eleştirileri hiç dikkate almıyor” dedi.

Mutlu Sarıgül
Mutlu Sarıgül Tüm Haberleri
mask
Büyütmek için resme tıklayın

YEŞİLTEPELİLERDEN OTOBÜS TEPKİSİ

Yeşiltepeliler MOTAŞ otobüslerinin geç geldiğini iddia ederek tepki gösterdiler. Pandemiden önce 10-15 dakikada bir otobüs olduğunu öne süren Yeşiltepeliler, şimdi otobüslerin gelme saatinin uzadığını öne sürerek, yetkililere çağrıda bulunarak, tepkilerini gazetemize dile getirdiler.

Sabahları işe giderken ve akşamları işten gelirken problem yaşadıklarını ifade eden Yeşiltepeliler,  yağmurlu havada tam 40 dakika otobüs beklediklerini söyledi.

HALK ÜST ÜSTE BİNİYOR

Otobüs sefer sayılarının az olduğunu kaydeden Yeşiltepeliler,

O yağmurun altında, sığınacak bir yer de yok. Yanımızda bir durak var ve adı Sinema Durağı. Durağın üzeri açık olduğu içini içine giremiyoruz. Aylarca böyleyiz. Defalarca şikâyet ediyoruz, defalarca isyan ediyoruz hala yanı tas aynı hamamlar. Belediye halkına hizmet için vardır. Ancak belediyemiz söylediklerimizi kale bile almıyor. Özellikle MOTAŞ, eleştirileri hiç dikkate almıyor. Geçmiş dönemde görev yapan Enver Sedat Tamgacı, bir şikâyet olduğu zaman dikkate alır, o problemi gidermek için elinden geleni yapardı. Ama şu andaki yönetim ne görüyor ne de duyuyor. Bizler araç sayısının çoğaltılmasını istiyoruz. Belki yolcu sayısı az diye otobüsleri vermiyorlar. Bu sefer de halk üst üste biniyor. Bu daha çok zararlı. Bizler artık sesimizin duyulmasını istiyoruz.

şeklinde konuştular.

# malatya, motaş, büyükşehir belediye, yeşiltepe, Sinema Durağı, hizmet, çok, belediye

21 Kas 2020 - 15:30 Malatya- Gündem

Muhabir Mutlu Sarıgül

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Malatya Markaları

Malatya Busabah Gazetesi, Malatya ile özdeşleşen markaları ağırlıyor.

+90 (422) 325 11 19
Reklam bilgi
Sadıkoğlu’ndan Bakana Kayısı Teşekkürü mask
Sadıkoğlu’ndan Bakana Kayısı Teşekkürü
Kızılay Üretim Tesisine Ziyaret mask
Kızılay Üretim Tesisine Ziyaret
BAŞKAN GÜRKAN : Ocak Ayından Sonra Faaliyetlerine Başlayacak mask
BAŞKAN GÜRKAN : Ocak Ayından Sonra Faaliyetlerine Başlayacak
Topaloğlu, Emanet Çarşıyı İnceledi mask
Topaloğlu, Emanet Çarşıyı İnceledi
Sokağa Çıkma Yasağı Geldi! mask
Sokağa Çıkma Yasağı Geldi!
Vali Baruş Tedbirlere Uyum İstedi mask
Vali Baruş Tedbirlere Uyum İstedi
Anket Malatya'nın En Başarılı Belediye Başkanı?
BEĞEN 6 B
TAKİP ET 2 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Tefecilere Operasyon! mask
Tefecilere Operasyon!
Malatya'da Jandarma Operasyonu mask
Malatya'da Jandarma Operasyonu
Erkenek Mahallesinde 100 Karantina mask
Erkenek Mahallesinde 100 Karantina
Silahla Şaka Yapan Genç Tutuklandı mask
Silahla Şaka Yapan Genç Tutuklandı
Yaklaşık 3 Bin Kişiye İş İmkânı Hedefleniyor mask
Yaklaşık 3 Bin Kişiye İş İmkânı Hedefleniyor
Talihsiz Kadın Yaşam Savaşını Kaybetti mask
Talihsiz Kadın Yaşam Savaşını Kaybetti

GALERİ

Covid-19'u Atlatan Doktor Konuştu mask
Covid-19'u Atlatan Doktor Konuştu
Jandarmadan Pazar Yerlerine Denetim mask
Jandarmadan Pazar Yerlerine Denetim
Hodri Meydan'a Tepki mask
Hodri Meydan'a Tepki
Başkan Güder'in Esnaf Ziyareti mask
Başkan Güder'in Esnaf Ziyareti
İki Arkadaşın Şakası Kanlı Bitti! mask
İki Arkadaşın Şakası Kanlı Bitti!
Yöresel Ürünlere Talep Çok mask
Yöresel Ürünlere Talep Çok
BEĞEN 6 B
TAKİP ET 2 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL