Edinilen bilgiye göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü görevlilerince gümrük kaçağı malzemelerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalarda, M. Ç. isimli şahsın kullanmakta olduğu Konya plakalı araç içerisinde arama yapıldı. Aramada, 42 bin179 adet değişik markalarda, kaçak kulaklık, şarj kablosu, şarj başlığı, bataryası gibi cep telefonu aksesuarları ele geçirildi. Şüpheli şahsa “5607 SKM" suçundan yasal işlem yapılarak şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahsın mevcutlu olarak adli mercilere sevk edileceği kaydedildi. ( İHA)
21 Kas 2020 - 14:30- Gündem
Kaçak Cep Telefonu Aksesuarları Ele Geçirildi
Malatya’da 42 bin 179 adet değişik markalarda kaçak kulaklık, şarj kablosu, şarj başlığı ve bataryası gibi cep telefonu aksesuarları ele geçirildi.
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Malatya Markaları
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.