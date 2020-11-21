Busabah Malatya Busabah Malatya
21 Kas 2020 - 14:30- Gündem

Kaçak Cep Telefonu Aksesuarları Ele Geçirildi

Malatya’da 42 bin 179 adet değişik markalarda kaçak kulaklık, şarj kablosu, şarj başlığı ve bataryası gibi cep telefonu aksesuarları ele geçirildi.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Edinilen bilgiye göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü görevlilerince gümrük kaçağı malzemelerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalarda, M. Ç. isimli şahsın kullanmakta olduğu Konya plakalı araç içerisinde arama yapıldı. Aramada, 42 bin179 adet değişik markalarda, kaçak kulaklık, şarj kablosu, şarj başlığı, bataryası gibi cep telefonu aksesuarları ele geçirildi. Şüpheli şahsa “5607 SKM" suçundan yasal işlem yapılarak şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahsın mevcutlu olarak adli mercilere sevk edileceği kaydedildi. ( İHA)

# malatya, busabah, İl emniyet müdürlüğü, kom Şube müdürlüğü, gümrük kaçağı, şüphelişahıs, kaçak aksesuar, İHA, emniyet müdürlüğü, kaçak, Şarj, KOM Şube

21 Kas 2020 - 14:30 Malatya- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Malatya Markaları

Malatya Busabah Gazetesi, Malatya ile özdeşleşen markaları ağırlıyor.

+90 (422) 325 11 19
Reklam bilgi
Sadıkoğlu’ndan Bakana Kayısı Teşekkürü mask
Sadıkoğlu’ndan Bakana Kayısı Teşekkürü
Kızılay Üretim Tesisine Ziyaret mask
Kızılay Üretim Tesisine Ziyaret
BAŞKAN GÜRKAN : Ocak Ayından Sonra Faaliyetlerine Başlayacak mask
BAŞKAN GÜRKAN : Ocak Ayından Sonra Faaliyetlerine Başlayacak
Topaloğlu, Emanet Çarşıyı İnceledi mask
Topaloğlu, Emanet Çarşıyı İnceledi
Sokağa Çıkma Yasağı Geldi! mask
Sokağa Çıkma Yasağı Geldi!
Vali Baruş Tedbirlere Uyum İstedi mask
Vali Baruş Tedbirlere Uyum İstedi
Anket Malatya'nın En Başarılı Belediye Başkanı?
BEĞEN 6 B
TAKİP ET 2 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Tefecilere Operasyon! mask
Tefecilere Operasyon!
Malatya'da Jandarma Operasyonu mask
Malatya'da Jandarma Operasyonu
Erkenek Mahallesinde 100 Karantina mask
Erkenek Mahallesinde 100 Karantina
Silahla Şaka Yapan Genç Tutuklandı mask
Silahla Şaka Yapan Genç Tutuklandı
Yaklaşık 3 Bin Kişiye İş İmkânı Hedefleniyor mask
Yaklaşık 3 Bin Kişiye İş İmkânı Hedefleniyor
Talihsiz Kadın Yaşam Savaşını Kaybetti mask
Talihsiz Kadın Yaşam Savaşını Kaybetti

GALERİ

Covid-19'u Atlatan Doktor Konuştu mask
Covid-19'u Atlatan Doktor Konuştu
Jandarmadan Pazar Yerlerine Denetim mask
Jandarmadan Pazar Yerlerine Denetim
Hodri Meydan'a Tepki mask
Hodri Meydan'a Tepki
Başkan Güder'in Esnaf Ziyareti mask
Başkan Güder'in Esnaf Ziyareti
İki Arkadaşın Şakası Kanlı Bitti! mask
İki Arkadaşın Şakası Kanlı Bitti!
Yöresel Ürünlere Talep Çok mask
Yöresel Ürünlere Talep Çok
BEĞEN 6 B
TAKİP ET 2 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL