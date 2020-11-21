Malatya’nın Yemekleri İl Dışına Taşınıyor

SİPARİŞLERİMİZİ 81 İLİMİZE GÖNDERİYORUZ
Yemek Firması yetkilisi Abdulkadir Saygı, Malatya’nın yerel etli yemeklerini herkesin bildiğini ifade ederek,
Bu işin hikâyesi 40 veya 50 yılı bulur. Malatya halkının kışlık kavurma depolama gibi geleneği bir kültürü var. Kurban Bayramında kestikleri dana veya dönem içerisinde kestikleri hayvanları kavurma yapıp kışın tüketirler. Bunları vakumlayanlarda oluyor. Küpün içine basanlarda oluyor. Bizim gibi tenekenin içine basıp saklayanlardan oluyor. Buzlukta saklayanlarda oluyor. Eskiden elektrik iğin olmadığı köylerde nemin olmadığı odalarda bu işlemi yapıyorlarmış. Küpe basıyorlarmış yağıyla etleri. Bir kış boyunca bunu tüketiyorlarmış.
ifadelerini kullandı.
ŞU ANDA SİPARİŞLERE YETİŞEMİYORUZ
Kavurmayı normalde tezgâhta yani lokantada müşteriye verdiklerini söyleyen Saygı,
İstanbul ve Ankara’ya sadece paket servis olarak gönderiyorduk. Bizde şöyle bir karar aldık. Pandemi zamanında paket servisler bu kadar hızlanmışken kavurmayı, tandırı kağıt kebabını bunları Türkiye’mizin 81 İline dağıtımını yaparak sosyal medya da videosunu paylaştık. Vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi ve arkasından hemen siparişler gelmeye başladı. Şu anda siparişlere yetişemiyoruz, Biz Malatya'da 79 ve 80 yıllık bir firmayız bizde 4’ncü kuşak olarak bende ve kardeşim devam ediyoruz. İnsanlarımız bize güvenlerini boşa çıkarmayıp 81 ilimize servis ediyoruz.
dedi.
12 SAAT FIRINDA KALIYOR
Etli yemek Ustası Osman Yerlikaya ise etli yemeğin nasıl yapıldığını anlattı. Yerlikaya,
Yaptığımız tosun etidir. Meşe odunuyla taş fırında yaklaşık 4 saat pişiyor. Daha sonra kaplara eti koyuyoruz ve yaklaşık 2 saat soğuk havada bekletiyoruz. Daha sonra şokluyoruz Türkiye'mizde 81 ilimizde isterlerse bizde firma olarak gönderiyoruz. Biz de müşterilerimize söylüyoruz, normali bir buzdolabında 6 ay gibi bir ömrü var. Gönderdiğimiz zaman rahat bir şekilde pişirsinler diye yanına kuyruk yağında ekliyoruz. Tandır yemeğini de yine aynı yapıyoruz. Paketlemesini yapıyoruz. Kağıt kebabı işlemi ise 10 saat veya 12 saat fırında kalıyor ve pişiyor.
diye konuştu.
( İHA)
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.