Malatya’nın Yemekleri İl Dışına Taşınıyor

Yemek Firması yetkilisi Abdulkadir Saygı, Malatya’nın yerel etli yemeklerini herkesin bildiğini ifade ederek,

urban Ba

y

r

amın

da kestikleri dana veya dönem içerisinde kestikleri hayvanları kavurma yapıp kışın tüketirler. Bunları vakumlayanlarda oluyor. Küpün içine

basanlarda oluyor. Bizim gibi tenekenin içine basıp saklayanlardan oluyor. Buzlukta saklayanlarda oluyor. Eskiden elektrik iğin olmadığı köylerde nemin olmadığı odalarda bu işlemi yapıyorlarmış. Küpe basıyorlarmış yağıyla etleri. Bir kış boyunca bunu tüketiyorlarmış.