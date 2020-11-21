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21 Kas 2020 - 13:30- Sağlık G: 21 Kas 2020 - 16:52

Korona Denetimlerine Tam Gaz…

Malatya’da korona denetimleri arttırıldı. Polis tarafından yapılan denetimlerde sigara içme yasağına uymadığı tespit edilen 70 kişiye ceza kesildi.
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70 Kişiye Sigara Cezası

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından korona virüs ile mücadele kapsamında il genelinde denetimler devam ediyor.

Covid-19 temaslısı olmasından dolayı yurda 223 vatandaş yerleştirildi. 176 vatandaş taburcu oldu. Şuan da yurtta 47 vatandaş karantina altında bulunuyor. Yeni tip koronavirüs (Covid-19) temaslısı olmasından dolayı izolasyon zorunluluğunu ihlal eden 321 vatandaşa cezai işlem uygulanarak ikametlerine yönlendirildi. Covid-19 kapsamında sigara içme yasağına uymadığı tespit edilen 70 vatandaşa idari işlem yapılarak toplam 63 bin TL para cezası uygulandı.

( İHA)

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21 Kas 2020 - 13:30 Malatya- Sağlık

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