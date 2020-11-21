Kaçak Kazıya Af Yok!

4 Şüpheli Yakalandı

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Palu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Örencik köyünün kale mevkiinde kaçak kazı yapıldığı bilgisini aldı. Bunun üzerine jandarma ekipleri bölgeye baskın yaptı. Yapılan baskında 3'ü Malatya'dan gelen 4 şüpheli suçüstü yakalandı. Şüphelilerden 4 adet detektör ve kazı malzemeleri ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununda yer alan izinsiz kazı yapmak suçundan işlem yapıldığı bildirildi.

( İHA)