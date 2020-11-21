Otomobil Takla Attı: 1’i Ağır 3 Yaralı

Edinilen bilgilere göre kaza Sivas’ın Gürün ilçesi İncesu mevkiinde meydana geldi. Kayseri istikametinden Malatya istikametine giden Ş.Ş.S. (37) yönetimindeki 34 DKC 747 plakalı otomobil yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.
Kazada sürücü ile otomobil içerisinde bulunan anne N.S (28) ve dört aylık bebekleri E.E.A.S yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Gürün Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazada 4 aylık bebeğin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.
( İHA)
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.