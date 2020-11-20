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20 Kas 2020 - 20:00- Spor G: 20 Kas 2020 - 16:56

Karete Müsabakaları WatsApp Üzerinden Yapılacak

Yeni tip korona virüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle bu yıl Karete Kata müsabakaları WatsApp Platformu üzerinden yapılacak.
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Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, “Spor Hizmetleri Müdürlüğünün 2020 yılı faaliyet programında yer alan, 23 - 30 Kasım 2020 tarihleri arasında Bay-Bayan Ferdi Kata Müsabakaları düzenlenecektir” denildi.
Müsabakaların Dünya genelinde korona virüs pandemisi nedeniyle bu yıl İnternet ( WatsApp Platformu ) üzerinden yapılacağının vurgulandığı açıklamada, “Müsabakalara katılmak İsteyenler 05076077788 nolu hatta WatsApp uygulaması üzerinden eleme turu kata videolarını 23 Kasım saat 24:00’a kadar göndermeleri gerekmektedir. Belirtilen tarihten sonra gönderilen videolar dikkate alınmayacaktır” ifadelerine yer verildi.
Müsabakalar ile ilgili diğer teknik talimat hakkında Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü web sitesinden bilgi alınabilecek.

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20 Kas 2020 - 20:00 Malatya- Spor

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