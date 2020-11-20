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20 Kas 2020 - 20:30- Spor G: 20 Kas 2020 - 16:46

Youssouf Burundi’de Gol attı

Yeni Malatyaspor’un 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Youssouf Ndasyishimiye, Burundi Milli Takımı’nın Moritanya ile oynadığı Afrika Uluslar Kupası Eleme maçında ilk onbirde forma giydi.

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Burundi’nin 3-1 kazandığı müsabakanın 46. dakikasında sahneye çıkan Youssouf Ndasyishimiye milli takım kariyerindeki ilk golünü kafayla kaydetti. Youssouf Ndasyishimiye Yeni Malatyaspor’da sergilediği performansla ülkesinin milli takımına ilk kez çağrılmıştı. Orta Afrika Cumhuriyeti, Fas, Moritanya Milli takımlarıyla birlikte Afrika Uluslar Kupası E Grubu’nda bulunan Burundi 4 puanla üçüncü sırada yer alıyor.

  HABER MERKEZİ

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20 Kas 2020 - 20:30 Malatya- Spor

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