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20 Kas 2020 - 19:30- Spor G: 20 Kas 2020 - 16:42

Galibiyet Primi Netleşti

TFF’nin yayıncı kuruluş ile anlaşmasının ardından kulüplerin en çok merak ettiği konuların başında performans primleri geliyordu. Buna göre galip gelen kulüpler her hafta 2 milyon 250 bin TL kazanacak.
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Süper Lig'de yayın ihalesi krizi çözüldü. TFF ile yayıncı kuruluş 1 yıllık 2 milyar 700 milyon lirada anlaştı. Sezon başından bu yana Süper Lig yayıncısı beIN SPORTS'un bağlı olduğu Digiturk ve kulüpler arasında süren yayın gelirleri pazarlığı sonuçlandı. Kulüpler bu sezon 2.7 milyar TL'ye yakın gelir elde edecek. Performans primleri de kulüplerin en çok merak ettiği konuların başında geliyordu. Buna göre galip gelen kulüpler 2 milyon 250 bin TL kazanacak. Beraberlik durumunda bu rakam 1 milyon 125 bin TL olacak. Ligin son sırada tamamlayacak olan takım en az 60 milyon lira kazanacak. Geçen sezon galibiyet primi 2.7 milyon liraydı. 2020/21 sezonunu şampiyon tamamlayan kulüp kasasına 190 milyon liraya yakın bir para koyacak. Mayıs ayı itibariyle 21 kulübün kasasına toplamda 2.7 milyar liraya yakın para girecek.

PARALAR NASIL DAĞITILACAK

Yayın gelirleri Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Kulüpler Birliği Vakfı'nın belirlediği performans sistemine göre dağıtılacak. Bu alanda tüm kulüplere katılım payı olarak sezon başında 36 milyon liralık ödeme yapıldı. Bundan sonra gelirleri kulüplerin performansları belirleyecek. 3 puanın değeri 2 milyon 250 bin lira olurken, beraberlik durumunda ise bu para paylaşılacak. Ligde ilk 6'ya giren her takıma bonuslar ödenecek. 1. ödülü olarak 40 milyon lira, 2. ödülü 32 milyon lira, 3. ödülü 24 milyon lira, 4. ödülü 16 milyon lira, 5. ödülü 8 milyon lira, 6. ödülü ise 3 milyon lira.

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20 Kas 2020 - 19:30 Malatya- Spor

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