Ara Bitti Heyecan Başlıyor

Yeni Malatyaspor bay olarak maç yapmadan geçireceği hafta birbirinden çekişmeli 10 maça sahne olacak. Cumartesi günü Fatih Karagümrük ile Sivasspor arasında oynanacak karşılaşmayla başlayacak olan dokuzuncu hafta programı pazartesi akşamı Galatasaray ile Kayserispor müsabakasıyla tamamlanacak. Lig lideri Fenerbahçe Cumartesi günü deplasmanda Gençlerbirliği’ne konuk olacak. Oynadığı kötü futbolla ligde zor günler geçiren Başkent temsilcisi formda olan rakibi karşısında puan arayacak. Aynı gün ise Beşiktaş ile Başakşehir Vodafone Park’ta kozlarını paylaşacak. Süper Lig’in dokuzuncu haftasındaki maç programı ise şöyle:
21 Kasım Cumartesi:
13.30 Fatih Karagümrük-Demir Grup Sivasspor: Hüseyin Göçek
16.00 Gençlerbirliği-Fenerbahçe: Halil Umut Meler
16.00 Denizlispor-Gaziantep FK: Atilla Karaoğlan
19.00 Beşiktaş-Başakşehir: Ümit Öztürk
22 Kasım Pazar:
13.30 Hatayspor-Rizespor: Halis Özkahya
16.00 Göztepe-Ankaragücü: Fırat Aydınus
16.00 Konyaspor-Kasımpaşa: Yasin Kol
19.00 Trabzonspor- Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Erkan Özdamar
19.00 Antalyaspor- Alanyaspor: Özgür Yankaya
23 Kasım Pazartesi:
19.30 Galatasaray- Kayserispor: Turgut Doman
HABER MERKEZİ
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.