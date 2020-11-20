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20 Kas 2020 - 21:00- Spor G: 20 Kas 2020 - 16:34

Ara Bitti Heyecan Başlıyor

Bir haftalık milli aranın ardından 2020-2021 Sezonu Süper Lig dokuzuncu hafta karşılaşmaları 21, 22 ve 23 Kasım tarihlerinde oynanacak.
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Yeni Malatyaspor bay olarak maç yapmadan geçireceği hafta birbirinden çekişmeli 10 maça sahne olacak. Cumartesi günü Fatih Karagümrük ile Sivasspor arasında oynanacak karşılaşmayla başlayacak olan dokuzuncu hafta programı pazartesi akşamı Galatasaray ile Kayserispor müsabakasıyla tamamlanacak. Lig lideri Fenerbahçe Cumartesi günü deplasmanda Gençlerbirliği’ne konuk olacak. Oynadığı kötü futbolla ligde zor günler geçiren Başkent temsilcisi formda olan rakibi karşısında puan arayacak. Aynı gün ise Beşiktaş ile Başakşehir Vodafone Park’ta kozlarını paylaşacak. Süper Lig’in dokuzuncu haftasındaki maç programı ise şöyle:

21 Kasım Cumartesi:

13.30 Fatih Karagümrük-Demir Grup Sivasspor: Hüseyin Göçek

16.00 Gençlerbirliği-Fenerbahçe: Halil Umut Meler

16.00 Denizlispor-Gaziantep FK: Atilla Karaoğlan

19.00 Beşiktaş-Başakşehir: Ümit Öztürk

22 Kasım Pazar:

13.30 Hatayspor-Rizespor: Halis Özkahya

16.00 Göztepe-Ankaragücü: Fırat Aydınus

16.00 Konyaspor-Kasımpaşa: Yasin Kol

19.00 Trabzonspor- Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Erkan Özdamar

19.00 Antalyaspor- Alanyaspor: Özgür Yankaya

23 Kasım Pazartesi:

19.30 Galatasaray- Kayserispor: Turgut Doman

HABER MERKEZİ

 

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20 Kas 2020 - 21:00 Malatya- Spor

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